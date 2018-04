Prokuratura w Kutnie przesłuchała w niedzielę 41- latka, zatrzymanego w związku z pobiciem sześciomiesięcznego syna. Mężczyźnie postawiono między innymi zarzuty usiłowania zabójstwa oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie.

Niemowlę przywieźli do szpitala w Kutnie rodzice tłumacząc, że chłopiec "źle się poczuł". Dziecko, z licznymi obrażeniami, trafiło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w piątek. Chłopiec przeszedł tam operację usuwania krwiaków wewnątrz czaszki. Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. Niemowlę trafiło do szpitala z krwiakiem. Rodzice zatrzymani Policja i... czytaj dalej »

Badający chłopca lekarz stwierdził, że obrażenia mogą być wynikiem pobicia. Powiadomiono policję, która zatrzymała 21-letnią matkę i 41-letniego ojca dziecka.

Do dręczenia dziecka dochodziło wcześniej

Po przesłuchaniu, 41-latkowi postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Zdaniem prokuratury, musiał zdawać sobie sprawę, że uderzając tak mocno w głowę i inne części tułowia dziecka, może doprowadzić do jego śmierci. Mężczyzna usłyszał ponadto zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i spowodowania trwałych obrażeń ciała dziecka. Podejrzanemu grozi dożywocie. "Chłodziła nagie niemowlę, bo wcześniej poparzyła je suszarką". Pijana babcia aresztowana Miała zaopiekować... czytaj dalej »

Matka chłopca zostanie przesłuchana najprawdopodobniej w poniedziałek.

Jak ustalili śledczy, do dręczenia dziecka dochodziło już od 13 marca.

Według informacji reportera TVN24, stan niemowlęcia jest wciąż bardzo poważny. Pozostanie w stanie śpiączki jeszcze przez kilka dni. Z szeregu obrażeń, najpoważniejsze były krwiaki wewnątrz czaszki. Podczas dodatkowych badań w łódzkim szpitalu okazało się, że chłopiec ma również pęknięte żebro, uszkodzoną śledzionę i inne urazy wewnętrzne.