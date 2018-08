"Brutalnie pobili ekspedientkę, za ukradzione pieniądze pojechali nad morze"

Do 17 sierpnia 25 procent do tego uprawnionych otrzymało 300 złotych świadczenie z programu "Dobry start" - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Według wyliczeń resortu, wyprawka szkolna może trafić do 4,6 miliona dzieci. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 miliarda złotych rocznie. czytaj dalej »