Jadą, by pomagać i ratować życie. Nie zawsze mają jak przejechać. Tym razem się udało. Strażacy z Pobiedzisk (woj. wielkopolskie) pokazali nagranie, na którym widać jak kierowcy błyskawicznie zjeżdżają do krawędzi jezdni. "Ślemy ogromne podziękowania i szacunek dla kierowców którzy podczas dzisiejszego zdarzenia stworzyli nam korytarz ratunkowy, aby ułatwić przejazd" - napisali strażacy na portalu społecznościowym.

"Tu nie zjadą, żeby nie być frajerem. Za granicą zjeżdżają, żeby nie wyjść na głupka" Oni spieszyli się... czytaj dalej » W Latalicach (woj. wielkopolskie) na drodze pojawiła się bardzo duża plama oleju. Trzeba było ją usunąć. Na miejscu działali już tamtejsi strażacy ochotnicy. Potrzebna była pomoc. Dlatego do Latalic ruszyli też strażacy z Pobiedzisk.

Kiedy z remizy, na sygnale, wjechali na ul. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach, szykowali się na to, że łatwo nie będzie. Droga nie jest zbyt szeroka, pobocza nie ma. Za to problemy są zawsze. I tu kierowcy mile zaskoczyli służby.

Na nagraniu opublikowanym przez strażaków widać jak błyskawicznie i bez żadnego problemu powstaje tzw. korytarz życia. - Byliśmy w szoku. Wszyscy zjechali do krawędzi jezdni i utworzyli korytarz ratunkowy. Pierwszy raz nam się to zdarzyło. Zazwyczaj jest tak, że ktoś nie wie jak się zachować. A tutaj każdy zjechał do krawędzi jezdni. Wielkie brawa dla kierowców - mówi Krzysztof Hadyński, wiceprezes OSP Pobiedziska.

Strażacy podziękowali kierowcom na jednym z portali społecznościowych:

Źródło: FB - OSP Pobiedziska "Szacunek dla kierowców"

"Włącz myślenie"

Strażacy cały czas uczą kierowców, jak ustępować pierwszeństwa pojazdom na sygnale. "Korytarz życia- włącz myślenie!" to akcja Ochotniczej Straży Pożarnej z Dolnego Śląska. Jak to robią? Nagrywają i wrzucają do internetu filmy, na których widać jak zachowują się kierowcy na widok straży pożarnej pędzącej np. do pożaru.

Jak utworzyć korytarz życia? Tu nie ma miejsca na kombinowanie. Kierowcy z lewego pasa zjeżdżają maksymalnie do lewej bariery, a kierowcy z prawego pasa maksymalnie do prawej strony.

- Cieszymy się, że media nagłaśniają różne sytuacja związane z korytarzem życia. Dzięki temu kierowcy po prostu się uczą. Jest już pewna poprawa, ale może być jeszcze lepiej - dodaje Hadyński.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.