Pobicie na poznańskich Jeżycach. Policja szuka tej pary

Foto: KMP Poznań Video: lubelska.policja.gov.pl

Brutalne pobicie w centrum Lublina. Policja szuka sprawców

02.02 | Policjanci poszukują sprawców brutalnego pobicia, do którego doszło na początku grudnia w centrum Lublina. Dwaj napastnicy kopali po głowie 25-letniego mężczyznę, powodując u niego dotkliwe obrażenia. We wtorek policja opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widoczni są sprawcy i liczy na to, że uda się ustalić ich tożsamość.

