Premier mówił, że "nie ma miejsca na rasizm". Śledztwo w "priorytetowej" sprawie zawieszone

Video: Fakty TVN

Rasistowski atak w katowickim tramwaju. Zareagowała tylko...

"Nie chcemy tutaj takich jak ty" - krzyczał mężczyzna do ciemnoskórego pasażera tramwaju w Katowicach i to akurat najłagodniejsze słowa, które miał mu do powiedzenia. Oprócz młodej kobiety, Anny Kunik, dokumentalistki w katowickim oddziale TVN24, nikt nie reagował. Ale wszystko, co działo się w tramwaju, nagrywała kamera.

