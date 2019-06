"Nie można tak igrać z ludzkim życiem". PO składa zawiadomienie w sprawie kolumny premiera

Video: Fakty TVN

Agresywny przejazd kolumny premiera. "To jest proszenie się...

Droga z Pułtuska do Warszawy, 4 maja. To, co się tam działo, nagrał dziennikarz portalu tvn24.pl. Oglądając nagranie po raz pierwszy, wydaje się, że to film z wyczynów jakiegoś pirata drogowego, ale okazuje się, że to przejazd kolumny SOP z premierem Mateuszem Morawieckim. Premier wracał z Pikniku Patriotycznego Prawa i Sprawiedliwości tak, że samochody jadące z naprzeciwka zostały zmuszone do zjechania na pobocze.

