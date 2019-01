"Możemy się tylko modlić, oddać krew i wierzyć, że z tego wyjdzie"

W Centrum Krwiodawstwa w Gdańsku zebrało się kilkadziesiąt osób, żeby oddać krew dla prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Część mieszkańców specjalnie zwolniła się z pracy. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa już zarejestrowały się 163 osoby. W nocy lekarze poinformowali, że prezydent żyje, ale jego stan jest bardzo ciężki. Potrzebna jest krew, zwłaszcza 0RhD-.

Około południa nowy komunikat o stanie zdrowia Adamowicza. Potrzebna krew, zwłaszcza 0RhD- Około południa w... czytaj dalej » Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz trafił do szpitala po tym, jak został zaatakowany w niedzielę wieczorem nożem na scenie w Gdańsku podczas "Światełka do nieba" WOŚP.

Krótko po godzinie 2.25 doktor Tomasz Stefaniak, dyrektor do spraw lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformował, że prezydent żyje, ale jego stan jest poważny.

- Operacja trwała pięć godzin, przetoczyliśmy 41 jednostek krwi. Urazy były bardzo ciężkie - podkreślał Stefaniak.

- Pan prezydent Adamowicz jest podłączony do aparatury, jest w bardzo ciężkim stanie, a rokowanie co do (jego) życia i zdrowia jest niepewne. Wszyscy czekają na to, aż stan homeostazy organizmu wróci do normy - powiedział PAP Karpiński.

Dodał, że prezydent Gdańska stracił ogromną ilość krwi, co powoduje niedotlenienie całego organizmu.

- Chirurdzy zaopatrzyli pana prezydenta, zrobili wszystko, co trzeba. Niedotlenienie całego organizmu, uszkodzenie wszystkich tkanek z tego powodu (utraty krwi - red.) powoduje, że trzeba czekać i mieć nadzieję. Pan prezydent jest stosunkowo młodym, zdrowym człowiekiem - bez obciążeń. Trzeba mieć nadzieję, że jego organizm poradzi sobie z tym wszystkim, a jego stan zdrowia wróci do normy - powiedział Karpiński.

W jego ocenie, najważniejsze będzie najbliższych kilkanaście, może dwadzieścia godzin. - Po tym czasie powinniśmy wiedzieć, jak ta sytuacja wygląda - dodał.

Apel o oddawanie krwi dla prezydenta Gdańska

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku zaapelowało w niedzielę wieczorem o oddawanie krwi dla prezydenta Pawła Adamowicza. Jak podało Centrum, chodzi zwłaszcza o krew 0RhD-.

Do Centrum Krwiodawstwa w Gdańsku zgłosiło się wiele osób. Część z nich zwolniła się z pracy, żeby móc pomóc.

"Rokowanie co do życia i zdrowia jest niepewne". Paweł Adamowicz po operacji Operacja trwała... czytaj dalej » - Mam nadzieję, że pan prezydent jest pod bardzo dobrą opieką i uda mu się przetrwać te trudne chwile. Jesteśmy z nim i myślimy, że wyjdzie z tego. Tego mu szczerze życzymy - mówi jedna z mieszkanek Gdańska, która przyszła przed pracą oddać krew.

- Ja mam grupę krwi właśnie tę najrzadszą i najbardziej potrzebną, czyli 0Rh-. Jak usłyszałam, co się wczoraj stało, byłam zdruzgotana. Po apelu o oddawaniu krwi postanowiłam przyjść - dodaje druga kobieta.

- Możemy się modlić i możemy oddać krew. Nic więcej - mówi kolejna mieszkanka Gdańska. - Jestem w trakcie pracy, pani docent zwolniła mnie z pracy, żebym mogła tu przyjść - dodaje.

W poniedziałek rano urząd miasta podkreślił, że stacje krwiodawstwa w Gdańsku i innych miejscowościach województwa pomorskiego będą otwarte od godz. 7. Poza Gdańskiem krew można oddawać w Kościerzynie, Gdyni, Wejherowie, Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Kwidzynie oraz w Kartuzach.

Wdzięczni za dar

- Jesteśmy bardzo wdzięczni za dar, który czynią gdańszczanie w tej tragicznej sytuacji. Musimy kierować się racjonalnością, żeby mieć w magazynach tyle krwi, żeby nie ulegała ona później zniszczeniu, bo ma swoją datę przydatności - podkreślił w rozmowie z PAP dyrektor RCKiK Wiktor Tyburski. Dodał, że prosi dawców o oddawanie krwi o grupie 0Rh-.

- Prosimy o wstrzymanie się z oddawaniem, z racji dużej liczby chętnych osób, tych, którzy mają grupę A lub B Rh+, gdyż tej krwi w magazynie jest sporo. Dzisiaj będziemy działali do godziny 14, bo musimy tę krew jeszcze później przygotować dla lecznic. We wtorek będziemy rejestrowali do godziny 17. Dzisiaj mamy już zarejestrowanych ponad 100 osób, a będzie ich więcej. Jesteśmy w stanie pobrać krew nawet od 500 osób - dodał dyrektor.

Msze w intencji powrotu do zdrowia prezydenta Pawła Adamowicza:

godz. 15 - Msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku (ul. Gomółki 9)

godz. 17. - Msza św. w bazylice Mariackiej w Gdańsku

Wiec na Długim Targu

O godz. 18. odbędzie się wiec przeciwko przemocy i nienawiści na Długim Targu w Gdańsku.

Atak na scenie WOŚP

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niedzielę po godzinie 20. Napastnik jeszcze przez kilkadziesiąt sekund po ataku poruszał się po scenie. Jak mówią świadkowie, nie próbował uciekać. W końcu został obezwładniony. Wszystko rozegrało się w ciągu około 90 sekund. Przebieg zdarzenia TUTAJ.

Adamowicz na miejscu był reanimowany, potem został przewieziony do szpitala.

Jak poinformowała rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska, napastnikiem, który ugodził prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jest 27-letni mieszkaniec Gdańska, w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu.

Sprawca ataku na prezydenta Gdańska został zatrzymany i przebywa w areszcie.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.