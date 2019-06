Gwałtowne hamowanie, 800 kilogramów ryb na drodze. "Smród nie do opisania"

Odpady z kurzej fermy na prywatnej działce. Mieszkańcy skarżą się na inwazję much...

Odpady z kurzej fermy na prywatnej działce. Mieszkańcy...

Plaga much i ogromny smród - to codzienność mieszkańców wsi Czardów na Dolnym Śląsku. Powód? Na jednej z prywatnych działek składowane są poprodukcyjne odpady z kurzej fermy. Gmina zgłosiła sprawę do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

