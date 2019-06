Bohaterska bociania mama i płomienie. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: [2019 Cable News Network All Rights Reserved]

Wirujące nosze z ranną kobietą. Trudna akcja ratunkowa

05.06 | Ratownicy z Arizony zostali wezwani do rannej kobiety. 74-latka została wciągnięta na pokład helikoprera. Silne podmuchy wiatru, wywołane ruchem śmigła zaczęły z dużą prędkością obracać noszami. Trwało to ponad minutę, a ranna kobieta zrobiła w tym czasie kilkaset obrotów. Ponieważ ratownikom nie udało się wciągnąć kobiety na pokład maszyny, odlecieli z noszami na linie. 74-latka po dotarciu do szpitala miała nudności i silne zawroty głowy, po podaniu leków jej stan poprawił się. Pilot śmigłowca przyznał, że w swojej pracy wykonał setki podobnych akcji ratunkowych, ale takie wirowanie podczas wciągania noszy zdarza się niezwykle rzadko.

