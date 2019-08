"Idziemy pod hasłami tolerancji, równości, wolności i przeciw mowie nienawiści"

To ważne wydarzenie dla mieszkańców Płocka, zwłaszcza tych, którzy należą do różnych mniejszości - mówił w sobotę Mateusz Goździkowski, współorganizator Marszu Równości w tym mieście. W sobotę pochód idzie ulicami tego miasta po raz pierwszy. Na miejscu pojawili się między innymi: lider Wiosny Robert Biedroń i przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty.

OGLĄDAJ MARSZ RÓWNOŚCI W PŁOCKU NA ŻYWO W TVN24 GO

W sobotę po południu w Płocku rozpoczął się Marsz Równości pod hasłem "Płock napędza równość!", organizowany po raz pierwszy w tym mieście przez środowiska LGBT. W pobliżu miejsca zbiórki swój wiec zorganizowali kibice i Młodzież Wszechpolska. Jak dotąd nie odnotowano do żadnych incydentów.

Gośćmi marszu są między innymi europosłowie Robert Biedroń, Rasmus Andresen z Niemiec i Julie Ward z Wielkiej Brytanii, a także przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty.

"Lewica zawsze jest solidarna z tymi, którzy są wykluczani"

Biskup Dec: diabeł zrzucił szaty czerwone i przebrał się w szaty tęczowe Starsi mówią, że... czytaj dalej » Przed rozpoczęciem marszu odbyło się spotkanie europosłów z przedstawicielami polskich organizacji LGBT. Tematem – jak informowali organizatorzy - było m.in. "wsparcie, jakiego Parlament Europejski mógłby udzielić w przeciwdziałaniu nienawiści i przemocy wobec osób LGBT w Polsce".

- Jesteśmy dzisiaj w Płocku, bo lewica zawsze jest solidarna z tymi, którzy są wykluczani, dyskryminowani, którzy są marginalizowani - powiedział lider Wiosny Robert Biedroń. Jak podkreślił, "lewica zawsze będzie stała w obronie tych, którzy są poniżani, w kierunku których lecą kamienie, którzy dzisiaj muszą dostać mocne wsparcie".

Oglądaj Wideo: tvn24 Robert Biedroń zabrał głos przed Marszem Równości w Płocku

"Idziemy pod hasłami tolerancji, równości, wolności"

- Myślę, że to ważne wydarzenie dla mieszkańców Płocka, zwłaszcza tych, którzy należą do różnych mniejszości. Idziemy pod hasłami tolerancji, równości, wolności i przeciw mowie nienawiści. Ma być kolorowo, pozytywnie i radośnie. Chcielibyśmy, żeby było też bezpiecznie - powiedział przed rozpoczęciem pochodu Mateusz Goździkowski, współorganizator wydarzenia.



Uczestnicy manifestacji mają transparenty z napisami: "Mąż mojego syna to moja rodzina", "Bądź z nami, czyń równość - rodzice osób LBGTQIA", "Kochane dzieci, idziemy po nasze prawa obywatelskie".