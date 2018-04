On ma 22-lata, ona 13. Prokuratura bada ich "relację". Zarzuty już są





Foto: Shutterstock | Video: TVN24 Poznań Mężczyzna nie przyznaje się do winy

13-latka opowiedziała koleżankom o swojej "relacji" z 22-latkiem. Sprawą zainteresowała się prokuratura z Pleszewa (woj. wielkopolskie). Śledczy przesłuchali mężczyznę i zarzucili mu "przestępstwo o charakterze seksualnym". 22-latek nie przyznaje się do winy. Na razie trafił do aresztu. Grozi mu od 2 do 12 lat więzienia.

Wychowawca z domu dziecka z zarzutami molestowania Od dwóch do 12... czytaj dalej » Poznali się na portalu społecznościowym w listopadzie ubiegłego roku. On ma 22-lata, ona tylko 13. Teraz ich „relację” wzięła pod lupę pleszewska prokuratura (woj. wielkopolskie).

Śledczych zawiadomił dyrektor szkoły, w której uczy się nastolatka. Zrobił to, bo otrzymał niepokojące informacje od innych uczniów.

"Badamy te relacje"

Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie 22-latka. W mieszkaniu mężczyzny zabezpieczono komputer oraz nośniki danych. Te będą analizować specjaliści. Ponadto śledczy przesłuchali już 22-latka. Usłyszał zarzuty.

- Zebrany do tej pory materiał dowody pozwolił na postawienie zarzutów dotyczących przestępstwa o charakterze seksualnym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że chodzi o tzw. inne czynności. Grozi za to od 2 do 12 lat więzienia. Podejrzany nie przyznaje się do winy - poinformowała Sylwia Wróbel z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Przesłuchają koleżankę

Wobec podejrzanego zastosowano areszt tymczasowy. A śledczy dalej wyjaśniają, na czym dokładnie polegała relacja 22-latka z 13-latką. - Biegli z zakresu informatyki analizują nośniki danych należące do mężczyzny. Mamy też w planach przesłuchanie kilku koleżanek 13-latki. Dziewczyna miała im się zwierzać - zapowiada Wróbel.

Oczywiście te czynności zostaną przeprowadzone z udziałem psychologa. Taka jest procedura. Ponadto biegły od razu oceni wiarygodność nastolatków.

Jak dowiedział się tvn24.pl, 13-latka dobrze się uczy i nigdy nie było z nią problemów. Rodzice dziewczyny byli zszokowani, gdy dowiedzieli się o sprawie.

