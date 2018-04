Foto: EPA/SHAWN THEW Video: Justyna Zuber / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

Mark Zuckerberg stanie przed komisją w amerykańskim senacie. Będzie odpowiadał na pytania o gigantyczny wyciek danych. Okazuje się, że chodzi nie o 50 milionów, ale aż o 87 milionów użytkowników, których dane trafiły co najmniej do jednej prywatnej firmy. Wszystko dzięki pewnemu quizowi, który chętnie wypełniali przede wszystkim Amerykanie, więc to głównie ich danych dotyczy wyciek. W Polsce aplikacji użyły tylko 23 osoby, ale dzięki nim zebrano dane aż 60 tysięcy Polaków. W środę rada nadzorcza Facebooka zażądała, by Zuckerberg ustąpił z funkcji prezesa firmy. Na razie się jednak na to nie zanosi. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

