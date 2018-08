Platforma chce kontroli NIK z powodu "niszczenia polskiego dobra narodowego"

Posłowie Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli w poniedziałek złożenie wniosku do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie "procesu niszczenia stadnin koni arabskich w Polsce". Jak podkreślili, wnioski z raportu będą podstawą dla prokuratury do postawienia zarzutów osobom odpowiedzialnym za obecny stan hodowli koni.

W niedzielę w stadninie w Janowie Podlaskim odbyła się 49. aukcja koni arabskich czystej krwi Pride of Poland. Podczas aukcji sprzedano sześć koni za łączną kwotę 501 tysięcy euro. Najdrożej - 180 tysięcy euro - sprzedana została siwa klacz Parmana ze stadniny w Michałowie.

- Przypomnijmy, w 2015 roku na aukcji sprzedano 24 konie za 4 miliony euro, w tym jedną klacz za prawie 1,5 miliona euro. Rok 2016 przyniósł wielki skandal, mieliśmy do czynienia z podstawionymi kupcami. W roku 2017 zostało sprzedanych tylko 6 koni za - niestety - tylko 410 tysięcy euro - wyliczała posłanka PO.

"Dochodzi do niszczenia marki"

- Na naszych oczach dochodzi do niszczenia marki. To PiS-owi wychodzi najlepiej. Niestety, na aukcjach pojawia się coraz mniej koni, promocji nie ma w ogóle. Bilans trzech lat rządów PiS w tej sprawie to dziesięciokrotny spadek przychodów z Pride of Poland - wskazywała Wielichowska.



Poseł PO, Jan Grabiec, poinformował, że Platforma przygotowuje wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o objęcie kontrolą "całego procesu niszczenia polskiego dobra narodowego, jakim są stadniny koni arabskich". We wtorek dokument ma zostać złożony do NIK.

- Chcemy, żeby ostatnie 2,5 roku aktywności ministra rolnictwa, prezesów Agencji Nieruchomości Rolnej, prezesów i dyrektorów poszczególnych stadnin, zostały zbadane, żeby na podstawie tego raportu można było formułować wnioski do prokuratury i ukarać winnych - mówił Grabiec.



Zdaniem polityka PO aukcja, która miała być dumą Polaków w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, staje się powodem do wstydu i jest "obrazem rządów PiS". - Nie ulega wątpliwości, że mamy tutaj do czynienia z działaniem na szkodę państwa, na szkodę interesu publicznego, na szkodę koni - podkreślił.



- Rozwiązanie tej sytuacji jest jedno i proste, przedstawicieli PiS, trzeba zastąpić fachowcami. Dopóki nie wrócą fachowcy, którzy znają się na koniach, a nie na koneksjach w PiS, dopóty będziemy obserwować upadek hodowli koni arabskich, zamiast odbudowy tego stanu, który przez 2,5 roku był niszczony - mówił Grabiec.