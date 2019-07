"Z pewnością czas rozmów się skończył. Koniec, kropka"

Foto: tvn24 Video: TVN24 BiS

Prezes PiS ogłosił "jedynki" na listach. Komentarze w...

13.07 | - Jesteśmy na tyle daleko przed zjednoczoną opozycją, że my już mamy "jedynki" - powiedziała w programie "Babilon" Dorota Łukaszyk z Porozumienia, które wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy. O pierwszych miejscach na listach wyborczych poinformował w sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Możemy mówić o personaliach, które będą lepiej lub gorzej wykonywać to, co sobie prezes wymarzy - stwierdziła Agnieszka Ścigaj z Kukiz'15.

»