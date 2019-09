Już 20 kobiet oskarża Placido Domingo

Foto: TIBOR ROSTA/PAP/EPA Video: Reuters

Odwołany koncert Domingo po doniesieniach o molestowaniu

14.08 | Dyrekcja drugiej co do wielkości w Ameryce Północnej opery w San Francisco zdecydowała we wtorek o odwołaniu benefisu z udziałem Placido Domingo, który jest podejrzewany o molestowanie seksualne współpracowniczek.

