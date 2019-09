Placido Domingo nie pokaże się już w swojej nowojorskiej pracy

Światowej sławy tenor Placido Domingo zrezygnował z pracy w nowojorskiej Metropolitan Opera. Hiszpan jest oskarżany przez wiele kobiet o molestowanie seksualne. W środę miał on występować w sztuce "Makbet", jednak zarówno on, jak i opera potwierdzili zerwanie współpracy z efektem natychmiastowym.

"The Metropolitan Opera potwierdza, że Placido Domingo zgodził się zrezygnować z wszystkich zaplanowanych występów w trybie natychmiastowym. The Met oraz pan Domingo zgodzili się, że musi on ustąpić" - napisała opera w oświadczeniu.

W poprzednich tygodniach wiele śpiewaczek, tancerek, trenerek głosu i pracownic obsługi zeznało, że albo doświadczyło, albo było świadkiem niestosownego zachowania Domingo w stosunku do kobiet w różnych operach przez ostatnie 30 lat.

Domingo rezygnuje z nowojorskiej opery

78-letni Domingo napisał w oświadczeniu, że odrzuca wysuwane ku niemu oskarżenia. Zaznaczył jednak, że jego wystąpienie w "Makbecie" w operze w Nowym Jorku może "odwrócić uwagę widzów od ciężkiej pracy jego kolegów zarówno na scenie, jak i poza nią".

"Zrezygnowałem z pracy tam. Dziękuję szefostwu Met za uszanowanie mojej prośby" - napisał.

Kilka amerykańskich oper i orkiestr zdążyło już odwołać plany związane z tenorem. W połowie sierpnia opera w San Francisco, druga pod względem wielkości w USA, poinformowała Domingo, że odwołany został jego benefis. Zaplanowane na 6 października wydarzenie miało upamiętniać półwiecze jego współpracy z tą placówką.

Decyzja Domingo dotycząca jego pracy w Metropolitan Opera jest jednak jak dotąd najpoważniejszą reperkusją po doniesieniach o nieodpowiednim zachowaniu.

Legendarny tenor i dyrygent

Wychowany w Meksyku przez rodziców śpiewaków Placido Domingo rozpoczął międzynarodową karierę w latach 60. Śpiewał w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, La Scala w Mediolanie i Covent Garden w Londynie.

Był wśród "Trzech Tenorów": wraz z Jose Carrerasem i Luciano Pavarottim zaprezentował operę szerszej publiczności serią koncertów w latach 90.

Dotychczas zaśpiewał około 150 ról operowych w ponad 4000 występów. Hiszpański artysta jest też aktywnym dyrygentem oraz reżyserem.