Bolesne powitanie z igrzyskami chłopaka z Wyspy Południowej Ewolucja była... czytaj dalej » Fatum ciążyło nad nią od samego początku pobytu w Pjongczangu. W wyniku wywrotki na środowym treningu doznała nieskomplikowanego złamania nadgarstka. Jej szanse na start definitywnie przekreślił jednak dopiero drugi upadek, w czwartek. Wtedy złamała piętę. W dwóch miejscach.

Ormerod nie może wrócić do kraju. Brytyjski Komitet Olimpijski poinformował w czwartek, że zawodniczka przejdzie w piątek operację. Niedługo potem snowboardzistka opublikowała na Instagramie zdjęcie rentgenowskie, pokazujące jak fatalnego doznała złamania.

"Emergency surgery" is required for Katie Ormerod, forcing her to miss the Winter Olympics.



— BBC Sport (@BBCSport) 8 lutego 2018