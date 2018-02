Wielka klasa wicemistrza. "Kamil zasłużył na złoto"





Andreas Wellinger zgarnął w sobotnim konkursie srebro. Po walce, kiedy emocje opadły choć trochę, pokazał wielką klasę. - Kamil Stoch zasłużył na złoto - oświadczył niemiecki skoczek po przegranej z Polakiem.

Trener polskich skoczków: pomyślimy jutro, dziś już jestem "martwy" Kamil Stoch... czytaj dalej » Tydzień wcześniej to Wellinger został mistrzem na skoczni normalnej. - Te igrzyska są dla mnie kosmiczne. Nie umiem tego opisać. To, że znowu znajduję się na podium, jest dla mnie czymś niewyobrażalnym, jakimś szaleństwem - przyznał 22-letni zawodnik.

"Kamil jest niesamowitym zawodnikiem"

Po ubiegłotygodniowym triumfie Niemiec wrócił do wioski o 5 nad ranem. Tym razem nie będzie mógł sobie na coś takiego pozwolić, bo w niedzielę czekają go kolejne treningi, a w poniedziałek konkurs drużynowy.



- Ale jakieś piwo pewnie będzie - skomentował.



Jego zdaniem kluczem do wygrania drugiego medalu był spokój. - Byłem totalnie zrelaksowany i po prostu spróbowałem zrobić to najlepiej, jak umiem. Udało się - opowiadał.



Wellinger chwalił Stocha. - Cieszę się z sukcesu Kamila, bo naprawdę na to zasłużył. Jest niesamowitym zawodnikiem - oznajmił.



Dekoracja medalowa konkursu z dużej skoczni zaplanowana jest na niedzielę.

Źródło: PAP/EPA Medaliści konkursu na skoczni dużej

Źródło: pyeongchang2018.com Pierwsza dziesiątka konkursu na dużej skoczni