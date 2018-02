Komentują "karkołomny" ślizg Polaka. "Nie mogę uwierzyć, że mu się udało"





Bohater z przypadku. O Mateuszu Sochowiczu, polskim saneczkarzu, który pędził po olimpijskim torze bez specjalnej osłony, pisze się nie tylko w Polsce, ale też w amerykańskich serwisach. Nietypowy przejazd skomentował m.in. jego kolega po fachu. - To było przerażające, a on nic sobie z tego nie robił - przyznał Chris Mazdzer, który na torze w Pjongczangu wyślizgał sobie srebro.

"Olimpijski saneczkarz stracił wizjer. Bez niego przetrwał karkołomny zjazd w mroźnych warunkach" - napisano w relacji. W Stanach przytaczają ją między innymi serwisy internetowe popularnych gazet - "Chicago Tribune" i "Washington Post".

"Czy można zrobić na igrzyskach coś bardziej szalonego niż pędzić w dół oblodzoną rynną z prędkością 140 kilometrów na godzinę? Tak, zrobić to bez maski ochraniającej twoje oczy. Dobrze, że Polak Mateusz Sochowicz miał na sobie pozostałą część swojego kasku" - dodano.

Spadł na torbę

Co się stało z maską zwaną wizjerem? - Po prostu wypadła mi, to był duży pech. Było bardzo zimno na starcie. Kiedy chciałem zapiąć swoje buty startowe, schyliłem się. Spadł mi kaptur, a kaptur spadł, ściągając mi wizjer. Spadł na torbę. Gdyby spadł gdziekolwiek indziej, to usłyszałbym i podniósł - wyjaśniał już po ślizgu w rozmowie z TVN24 Mateusz.

Mateusz Sochowicz zupełnie się pogubił

Polaka śmiało można nazwać gapą, ale odwagi odmówić mu nie wypada. Warto wspomnieć, że w Korei panują polarne warunki, nawet jak na olimpijskie standardy. Wiatr wpadający na odsłoniętą twarz zawodnika musiał być okropnie zimny.



Historyczna Ireen. Holenderka skąpana w złocie Takiej... czytaj dalej » - Ta odsłona jest potrzebna, zwłaszcza gdy jest tak zimno. Nie tylko pomaga w zachowaniu aerodynamiki, ale też wycisza ogromny hałas. Jeśli wystawisz głowę, jadąc samochodem 120 kilometrów na godzinę, po prostu nie będziesz w stanie go prowadzić - zobrazował wszystko Amerykanin Chris Mazdzer.

"Nic sobie z tego nie robił"

Sensacyjny srebrny medalista sobotniego wyścigu był pod wrażeniem tego, co zrobił Sochowicz.



- Nie mogę uwierzyć, że mu się to udało. Szczególnie w tych okropnych warunkach. To było przerażające, a on nic sobie z tego nie robił. To jak podczas zjazdu alpejczyków. Zasady są takie: nie musisz mieć osłony, ale jest to wskazane - tłumaczył.

Sochowicz, dopiero 21-latek, debiutuje na igrzyskach. Zapewnił, że na panikę w krytycznym momencie nie było czasu. Nawet się nie zastanawiał, czy zrezygnować ze startu.

- Dostrzegłem dopiero na starcie. Sięgając po wizjer, okazało się, że go nie ma. Trzeba było improwizować. Starałem się zachować zimną krew. Nie było wiele czasu na myślenie i pojechałem - opowiadał.

Oglądaj Wideo: tvn24 "To się zdarza saneczkarzom"

Na finał nie wystarczyło

Jego czas - 2.26,180 nie dał mu awansu do czwartego, finałowego ślizgu. Z lepszym rezultatem zjechał drugi z Polaków. Maciej Kurowski zajął 19. miejsce, z którego był zadowolony. Zwyciężył Austriak David Gleirscher.

Saneczkarskie jedynki Miejsce Zawodnik Kraj Wynik 1. David Gleirscher 3.10,702 2. Chris Mazdzer 3.10,728 3. Johannes Ludwig 3.10,932 ... 19. Maciej Kurowski 3.12,613 (cztery ślizgi) 27. Mateusz Sochowicz 2.26,180 (trzy)