Trzy gitary w ekipie skoczków. "Piotrka można już nawet posłuchać"





Przez wiele lat polscy skoczkowie narciarscy hotelowe oczekiwanie na zawody umilali sobie grą na konsolach. Od kilku miesięcy na pierwszym planie są jednak gitary. Na igrzyska w Pjongczangu ekipa zabrała trzy, a na niektórych wyjazdach bywają nawet cztery.

Wierzą w Żyłę. "Piotrek jest zdeterminowany" Piotr Żyła był... czytaj dalej » Do Korei Południowej zabrali je Piotr Żyła, Maciej Kot i odpowiadający za sprzęt Czech Michal Doleżal. Tym razem w domu zostawił swoją trener Stefan Horngacher. A to właśnie austriacki szkoleniowiec jest w tym gronie najlepszym gitarzystą, "źródłem inspiracji, wirtuozem" - jak nazwał go Kot.

W dzień opanował granie hymnu

- To było jakoś przed sezonem. Przenosiliśmy się z Hinzenbach do Planicy, a ja zastanawiałem się, na czym mógłbym skupić uwagę. Podjechaliśmy ze Stefanem do sklepu w Villach i pomógł mi wybrać gitarę - wspominał Żyła.

To właśnie Żyła uchodzi w drużynie za najbardziej zdeterminowanego w rozwijaniu muzycznego kunsztu.

- Piotrek ma bardzo dużo cierpliwości i zapału. Czasem jak weźmie gitarę, to ćwiczy dwie godziny bez przerwy. Raz w jeden dzień opanował granie hymnu Polski. Ja natomiast gram, kiedy sprawia mi to przyjemność. Dla mnie ma to być przede wszystkim relaks - wyznał Kot, który obecnie szlifuje utwór "The Unforgiven" zespołu Metallica.

- Piotrek zrobił naprawdę duże postępy i teraz można go już nawet z przyjemnością posłuchać - komplementował kolegę Dawid Kubacki.

Zespołu muzycznego skoczkowie jeszcze nie zakładają, ale być może wszystko przed nimi.

- Zdarzało nam się już grywać na dwie gitary. O koncercie może pomyślimy w Planicy po sezonie - zdradził Kot.