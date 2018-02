Sobota między innymi ze skoczkami i Kowalczyk. Pierwsze szanse na medale





W sobotę rozdane zostaną pierwsze medale igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. W programie pięć finałów, w tym pierwszy indywidualny konkurs skoków z udziałem czterech Polaków. Startują Justyna Kowalczyk i biathlonistki.

Apetyty na medale są spore. Skoczkowie przylecieli do Korei Południowej w wielkiej formie. Na treningach wszyscy prezentowali się bardzo dobrze, a Stoch - dwukrotny złoty medalista z Soczi - z pięciu oddanych skoków (trzech treningowych, w serii próbnej i kwalifikacjach) czterokrotnie plasował się w najlepszej trójce.



- Te skoki wciąż nie są najlepszymi, jakie mogę oddawać. Przede wszystkim mogę poprawić wyczucie czasu odbicia, pozycję najazdową i kilka innych elementów. I tak jednak czerpię dużo radości z tego, że tu jestem, z dobrej formy i że mogę robić to, co lubię - mówił dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi.



W kwalifikacjach Stoch był drugi, Kubacki - trzeci, Hula - dziewiąty, a Kot - jedenasty. Wygrał Niemiec Andreas Wellinger.

Polacy awansowali w komplecie

20 Polaków

Rywalizacja skoczków będzie ostatnim akordem sobotnich zmagań, w których wystąpi łącznie aż 20 Biało-Czerwonych, czyli trzecia część całej reprezentacji.



Jako pierwsze staną na starcie narciarki. Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec, Ewelina Marcisz i Martyna Galewicz zaprezentują się w biegu łączonym (7,5 km techniką klasyczną + 7,5 km techniką dowolną).

Kowalczyk zaczyna w sobotę starty w Korei

W samo południe przystąpią do rywalizacji na 3000 m panczenistki, a wśród nich Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska i Karolina Bosiek.

Kwadrans później rozpocznie się sprint biathlonistek (7,5 km) z udziałem Krystyny Guzik, Magdaleny Gwizdoń, Moniki Hojnisz, Weroniki Nowakowskiej i Kamili Żuk.





Jedynym finałem, w którym zabraknie Polaków, będzie wyścig na 1500 m mężczyzn w short tracku.



Ponadto w eliminacjach wyścigu 500 m w short tracku wystartują Natalia Maliszewska i Magdalena Warakomska, a w pierwszych dwóch ślizgach saneczkarzy - Maciej Kurowski i Mateusz Sochowicz.

10 lutego Data Godzina Dyscyplina Konkurencja Etap Zawodnicy 01.05 curling (MIX) faza grupowa 02.00 snowboard (M) slopestyle kwalifikacje 08.15 biegi narciarskie (K) bieg łączony, 15 km finał ew. Kowalczyk, Jaśkowiec, Marcisz, Galewicz 08.40 hokej (K) Japonia - Szwecja faza grupowa 11.00 short track (K) 500 m kwalifikacje Maliszewska, Warakomska 11.00 short track (K) sztafeta kwalifikacje 11.10 saneczkarstwo (M) jedynki 1. i 2. przejazd Kurowski, Sochowicz 12.00 łyżwiarstwo szybkie (K) 3000 m finał Bosiek, Bachleda-Curuś, Złotkowska 12.05 curling (MIX) faza grupowa 12.15 biathlon (K) sprint finał ew. Nowakowska, Guzik, Gwizdoń, Hojnisz, Żuk 13.10 hokej (K) Szwajcaria - Korea Płd. faza grupowa 13.35 skoki narciarskie (M) skocznia normalna konkurs Stoch, Kubacki, Kot, Hula

