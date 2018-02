Gorące powitanie olimpijczyków w trzaskającym mrozie. "Myślałam, że będzie kilka osób"





Tłumy fanów czekały w Pradze - w trzaskającym mrozie - na czeskich olimpijczyków, którzy przylecieli z zakończonych w niedzielę zimowych igrzysk w Pjongczangu. Najgoręcej powitano Ester Ledecką.

Złoty Stoch, wielka Czeszka i odebrany medal Igrzyska w... czytaj dalej » Zanim triumfatorka w dwóch dyscyplinach - narciarstwie alpejskim i snowboardzie - oraz inni czescy medaliści pojawili się na trybunie, organizatorzy powitania przypomnieli ich sukcesy. Dzięki wielkim ekranom ponownie przeżywano zjazdy złotej Ledeckiej i bieg na łyżwach srebrnej medalistki Martiny Sablikovej. Po dwugodzinowym oczekiwaniu pojawiły się bohaterki igrzysk.

Stukano się w głowę

"Bardzo bym chciała podziękować, to nieprawdopodobne… Myślałam, że będzie kilka osób, coś powiem i pójdę… Dziękuję Pradze, że potrafiła zorganizować to spotkanie" – powiedziała wzruszona Ledecka.



Na olimpijczyków czekały cztery tysiące fanów. To dużo mniej niż w 1998 roku po igrzyskach w Nagano, gdy złotą drużynę hokejową witało 100 tys. osób. Komentatorzy pocieszali się, że kibice pozostałych olimpijczyków, którzy wrócili z medalami, czekali na sportowców we Vyrchlabi w pobliżu Trutnowa. Tam do tej samej podstawówki chodzili snowbordzistka Eva Samkova, panczenistka Karolina Vitkova i biathlonista Michal Krcmar.

Dziennikarze najwięcej uwagi poświęcają trumfowi Ledeckiej. Zwycięstwo i złote medale olimpijskie w dwóch różnych dyscyplinach działają na wyobraźnię. Komentator „Lidovych Novin” zauważył, że gdy przed trzema laty zaczęła obok snowboardu uprawiać narciarstwo alpejskie, stukano się w głowę. Teraz, jak podkreślają także inni komentatorzy, będzie mogła przebierać w sponsorskich ofertach. Początek jej kariery, podkreślił portal Aktualne.cz to inwestycja rodzinna. Ojciec, znany piosenkarz i autor popularnych tekstów Janek Ledecki, miał z czego finansować treningi i podróże córki.



Czesi zdobyli w Pjongczangu siedem medali - dwa złote, trzy srebrne, trzy brązowe.