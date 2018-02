Video: TVN 24

Małysz o konkursie na średniej skoczni w Pjongczangu

11.02 | Były wybitny skoczek narciarski, a obecnie dyrektor w PZN Adam Małysz nadal nie może uwierzyć w to, co działo się w sobotę na olimpijskiej skoczni w Pjongczangu. - Warunki nie były równe dla wszystkich. Wiatr tak mocno kręcił, że ciężko było coś w ogóle kontrolować. Dla nas największym szokiem było to, że Stefan był dopiero piąty - wspomina rozgoryczony Małysz.

