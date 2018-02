Biegła po medal, pomyliła trasę. "Byłam po prostu głupia"





Austriacka biegaczka narciarska Teresa Stadlober płaczem odreagowała utratę szansy na zdobycie medalu igrzysk w Pjongczangu w biegu na 30 km techniką klasyczną, po tym jak po dwóch trzecich dystansu... pomyliła trasę. - To było jak zamroczenie umysłu - przyznała.

W ostatniej konkurencji koreańskich zmagań olimpijskich Norweżka Marit Bjoergen niezagrożenie biegła po złoto. Stadlober na 20. kilometrze plasowała się na drugim miejscu. Na kolejnym pomiarze, po 21 km, była już jednak ósma w efekcie wyboru złej trasy. Do końca rywalizacji nie udało jej się odrobić straconego w ten sposób czasu i ostatecznie uplasowała się na dziewiątej pozycji.

"Zamroczenie umysłu"

Kowalczyk nie wie, co dalej. "Ciężko dziś było jak jasna cholera" Justyna Kowalczyk... czytaj dalej » - Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to się stało - tłumaczyła z płaczem za linią mety. - Byłam po prostu głupia. Wybrałam złą trasę i zrobiłam to dwukrotnie. Za drugim razem nie byłam już pewna, czy dobrze biegnę. To było jak zamroczenie umysłu. Może przytłoczyło mnie to, że byłam w czołówce" - próbowała analizować 25-letnia zawodniczka.



Austriaczka, która miała szansę na pierwszy olimpijski medal w karierze, przyznała, że jest bardzo rozczarowana tym, co wydarzyło się w niedzielę.



- Do tego nieszczęsnego momentu to był dla mnie wspaniały dzień. Byłam w świetnej formie, miałam wspaniałe narty, wiedziałam, że "klasykiem" mogę dziś coś zdziałać. Zanim się pomyliłam, myślałam, że mogę walczyć o podium - rozpamiętywała.

"Dwie opcje - w prawo i w lewo"

W newralgicznym momencie skręciła w prawo, podczas gdy trzeba było udać się w lewo, co zrobiły wszystkie pozostałe zawodniczki. Dyrektor sportowy austriackiej ekipy Markus Gandler podejrzewa, że Stadlober oderwała na chwilę wzrok od toru i przez to straciła orientację. - Dla nas to niewiarygodne. Były dwie opcje - w prawo i w lewo. Druga prowadziła do mety, byłaby lepszym wyborem - dodał, uśmiechając się cierpko.



"Miną lata świetlne, zanim doczekamy się biegaczki tej klasy" To dla Justyny... czytaj dalej » Szwedka Charlotte Kalla nie miała problemu z oznaczeniem trasy, ale zastrzegła, że podczas startu trzeba mieć na uwadze wiele rzeczy i być czujnym. - Szkoda mi jej. Nie wiedziałam o tym, co jej się przytrafiło, dopóki nie przyszłam do strefy mieszanej na wywiady - zaznaczyła.



Stadlober przyznała, że lepiej dla niej byłoby, gdyby na trasie były kolorowe znaczniki, ale zastrzegła, że nie zamierza zrzucać winy za swoją pomyłkę na organizatorów.

"Musisz znać trasę"

Po dotarciu do mety rozpłakała się. Podszedł do niej jej ojciec, który podniósł ją z ziemi, przytulił i pocieszał. - Powiedział tylko: "to nie był twój dzień". Kiedy jednak chcesz zdobyć medal, musisz znać trasę - podkreśliła.



Polka Justyna Kowalczyk zajęła w tej konkurencji 14. miejsce.

Narciarstwo - bieg na 30 km (K) Miejsce Zawodnik Kraj Wynik 1. Marit Bjoergen 1:22:17.6 2. Krista Parmakoski 1:24:07.1 3. Stina Nilsson 1:24:16.5 ... 14. Justyna Kowalczyk 1:27:21.8