"Chciałam dokończyć kanapkę na śniadanie, ale nie miałam możliwości i jestem głodna" - napisała Kim chwilę przed trzecim, decydującym zjazdem.



Głodna snowboardzistka okazała się i tak lepsza od konkurentek. Uzyskała kosmiczną notę, bliską ideału - 98,25. Przed ostatnim przejazdem mogła jej zagrozić Chinka Jiayu Liu, która w drugim przejeździe otrzymała notę 89,75. Ostatecznie nie wytrzymała presji i trzeci przejazd zakończyła upadkiem (49,00). W trzeciej serii brąz zapewniła sobie - wbrew nazwisku - inna Amerykanka Arielle Gold (85,75).

It only took Chloe Kim one run to secure Olympic Gold -- then she went one better https://t.co/z4ZbSSnebwpic.twitter.com/kcahHAidWI

— CNN (@CNN) 13 lutego 2018