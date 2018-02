To, co zrobił polski saneczkarz Mateusz Sochowicz trzeciego dnia igrzysk w Pjongczangu, nie mieści się w głowie. Debiutujący w tak wielkiej imprezie zawodnik tuż przed startem... zgubił maskę i bez niej musiał zjechać z zawrotną prędkością po torze lodowym. - Jak się jedzie 130 km/h i nic nie widzi, to trochę jest stres, ale jakoś się udało - cieszy się Sochowicz.