Rosyjscy hokeiści zignorowali zakaz. "Wiedzieliśmy, co zamierzamy zrobić"





Olimpijczycy z Rosji w trakcie ceremonii medalowej, gdy odebrali złote krążki igrzysk w Pjongczangu wywalczone w hokeju na lodzie, odśpiewali swój hymn narodowy. Ze względu na zawieszenie krajowego komitetu olimpijskiego nie odegrano go podczas uroczystości.

Po wykryciu zinstytucjonalizowanego dopingu podczas igrzysk w Soczi 2014 u gospodarzy imprezy Rosyjski Komitet Olimpijski został zawieszony w prawach członka MKOl. Dopuszczeni do startu sportowcy z tego kraju występowali w Korei Południowej jako Olimpijczycy z Rosji. Podczas ceremonii otwarcia 9 lutego niesiono przed nimi olimpijską flagę i postawiono warunek, że po wywalczeniu przez któregoś z nich złotego medalu nie zostanie odegrany rosyjski hymn.





Złamali zasadę MKOL

Wielki finał, wyrównanie w końcówce. Decydowała dogrywka Olimpijczycy z... czytaj dalej » Hokeistom, stojącym w niedzielę na najwyższym stopniu podium, puszczono więc hymn olimpijski, ale zawodnicy śpiewali w tym czasie rosyjski, łamiąc w ten sposób zasadę MKOl dotyczącą neutralności.



W finale Olimpijczycy z Rosji pokonali po dogrywce Niemców 4:3. Kilka godzin wcześniej Komitet Wykonawczy MKOl podjął decyzję, że nie zezwoli reprezentantom Sbornej, by podczas niedzielnej ceremonii zakończenia igrzysk maszerowali pod rosyjską flagą.

Ustalili już przed meczem

Ilja Kowalczuk przyznał, że on i jego koledzy już przed meczem o złoty medal rozmawiali o tym, czy w razie zwycięstwa śpiewać swój hymn.



- Wiedzieliśmy, co zamierzamy zrobić - zaznaczył prawie 35-letni zawodnik, który ma na koncie najwięcej w historii bramek w olimpijskich zmaganiach spośród Rosjan.

Putin pochwalił

To pierwszy złoty medal hokejowej ekipy Rosji w igrzyskach od 1992 roku. W Albertville triumfowała pod szyldem WNP (Wspólnota Niepodległych Państw).



- To wiele znaczy. Minęło sporo czasu od naszego poprzedniego sukcesu. To było nasze marzenie. Marzyłem o tym odkąd skończyłem pięć lat, kiedy to zacząłem uprawiać ten sport. To wspaniałe uczucie - podkreślił Kowalczuk.

- Droga do olimpijskiego złota nie była łatwa. Ten sukces to piękny hołd dla rosyjskiej szkoły hokeja i wspaniały przykład dla naszym młodych sportowców - podsumował z kolei prezydent Rosji Władimir Putin.

Rosyjscy kibice też śpiewali hymn narodowy