Video: tvn24

Mateusz Ligocki po starcie w Pjongczangu

15.02.2018 | Faworytem nie był na pewno. Na igrzyska załapał się z ostatnim, czterdziestym rezultatem, więc liczyć mógł tylko na szczęście, a to snowcrossie to ważny element sukcesu. Początkowo Fortuna Mateuszowi Ligockiemu sprzyjała, ale do czasu. Polak się jednak nie załamuje. - Z igrzysk wracam z tarczą - oświadczył.

