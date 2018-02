Najpopularniejszy chorąży dotarł do mety. Nie był ostatni





Igrzyska latem nie były mu obce. W piątek zaliczył debiut na zimowych. Najpopularniejszy chorąży ze wszystkich reprezentacji Pita Taufatofua ukończył bieg na 15 kilometrów. Mało tego, nie był - jak przewidywano - ostatni.

Nagi, umięśniony tors, hektolitry oliwki, narodowy strój (ta'ovala) spowodowały, że podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro reprezentant Tonga wzbudził mnóstwo pozytywnych emocji kibiców, a szczególnie płci pięknej, od której otrzymywał nawet propozycje matrymonialne. Na macie już mu się nie powiodło, przegrał swoją pierwszą walkę z Irańczykiem Sajjadem Mardanim. W Rio lśnił gołym torsem, w Pjongczangu pobiegnie na nartach Reprezentant... czytaj dalej »

Lubi wyzwania

Na tym jednak taekwondzista nie zamierzał poprzestać. Za cel postawił sobie udział także w zimowych igrzyskach. Stwierdził, że najlepiej będzie czuł się w biegach narciarskich i to nie na byle jakim dystansie, tylko 15 kilometrów.

I zaczął przygotowania. W zupełnie nowej i egzotycznej dla siebie dyscyplinie zadebiutował w ubiegłym roku podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w fińskim Lahti. I choć przybiegł na metę 1,6-kilometrowej trasy o dwie i pół minuty za zwycięzcą, nie zrażał się.

- Prawdziwym i wielkim wyzwaniem jest to, że próbujesz zrobić coś, co teoretycznie przekracza twoje możliwości - bronił się Pita. Awans do Korei 34-latek wywalczył na mroźnej Islandii, położonej prawie 15 tysięcy kilometrów od Tonga.

Swoje zrobił

Choć w Pjongczangu gigantyczne mrozy, Taufatofua podczas defilady znów paradował w oryginalnym stroju.

Źródło: PAP/EPA Pitę nie zraził lód

Na trasę ruszył w piątek. Podczas gdy inni meldowali się na metę, a organizatorzy szykowali podium, on sobie spokojnie biegł. Cel, jaki przed sobą postawił, zrealizował. Chciał dotrzeć, "zanim zgasną światła". Ostatecznie zameldował się jako 114., prawie 23 minuty za zwycięzcą Dario Cologną.

Źródło: EPA/FILIP SINGER Pita zwycięzca



- Proszę Boże, nie na oczach wszystkich, nie dawaj mi pierwszego upadku - prosiłem tuż przed metą, gdy wbiegłem na stadion. Udało się, jestem szczęśliwy - relacjonował Taufatofua.



Tongijczyk przyznał, że najgorsze było dla niego ostatnie 100 metrów trasy. Dzięki silnej woli wytrzymał do końca i wcale nie zajął ostatniego miejsca. - Już na drugim kilometrze było mi bardzo ciężko, później kryzys trwał non stop. Ale wytrzymałem i to jest najważniejsze - dodał.

Na mecie z dumą witał gorszych od siebie Kolumbijczyka Sebastiana Uprimny'ego i Meksykanina Germana Madrazo. - Wolę finiszować na końcu stawki z przyjaciółmi niż w środku sam. Walczyliśmy razem i skończyliśmy razem. Będziemy się dobrze bawić - oznajmił na mecie dumny Tongijczyk.





Źródło: EPA/FILIP SINGER Najlepsi od końca trzymali się razem





Zapytany o to, jakie będzie jego następne wyzwanie, Tonga stwierdził, że chce wystartować w Tokio w 2020 roku.





Bieg na 15 km mężczyzn (technika dowolna) Miejsce Zawodnik Kraj Wynik 1. Dario Cologna 33.43,9 2. Simen Hegstad Krueger 34.02,2 3. Denis Spicow 34.06,9 ... 33. Dominik Bury 36.11,1 78. Kamil Bury 38.38,7 82. Maciej Staręga 38.58,9