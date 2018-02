Kowalczyk obwinia Norweżkę. "Przez jej błędy traciłyśmy prędkość"





Na znacznie więcej niż 22. miejsce liczyła Justyna Kowalczyk w olimpijskim sprincie w Pjongczangu. Polka po swoim starcie była wyraźnie rozczarowana. - Widocznie nie był to dzień na wygrywanie - powiedziała dwukrotna mistrzyni olimpijska z Vancouver 2010 i Soczi 2014.

Sprint techniką klasyczną był jedną z dwóch konkurencji - obok biegu na 30 km - z którymi Kowalczyk wiązała największe nadzieje na dobry wynik w Pjongczangu. W pierwszym przypadku skończyło się jednak znacznie poniżej oczekiwań - piątym miejscem w swoim ćwierćfinale i ostatecznie 22. pozycją.

Obawy się ziściły

Utytułowana Polka musiała w swojej serii uznać wyższość Rosjanki Natalii Niepriajewej, Szwajcarki Lauren van der Graff, Szwedki Anny Dyvik i Norweżki Ingvild Flugstad Oestberg. Żadna z nich ostatecznie nie stanęła na podium.



- Ziściło się to, czego się najbardziej obawiałam - przyznała Kowalczyk. - Problemy związane z tym ostatnim zjazdem zaczęły się bowiem już na górze. Oestberg uparła się, żeby biec pierwsza, potem przyhamowała i ja za nią również musiałam. Sam zjazd przeszłam normalnie. Tylko przez jej błędy cały czas traciłyśmy prędkość. Końcówkę już wszyscy dokładnie widzieli - opisywała swoje odczucia 34-letnia zawodniczka.

Dobrze przygotowana

Osiem lat temu w Vancouver narciarka z Kasiny Wielkiej w tej konkurencji wywalczyła srebrny medal igrzysk, przegrywając tylko z Marit Bjoergen. Tym razem Norweżki zabrakło na starcie.

Polacy wciąż bez medalu na olimpijskich arenach



W tym sezonie to właśnie w tej konkurencji Kowalczyk uzyskała najlepszy wynik w Pucharze Świata - siódme miejsce 2 grudnia w Lillehammer. Na igrzyskach liczyła co najmniej na finał. Tego celu nie udało się osiągnąć, choć przygotowała się optymalnie.



- Narty miałam bardzo dobrze przygotowane na podbieg. Wydolnościowo też byłam dobra, ale czegoś zabrakło. Muszę sobie to wszystko jeszcze raz obejrzeć. Gdybym biegła tak, jak Niepriajewa, czyli z przodu, to takie rzeczy by się nie wydarzyły. Widocznie nie był to dzień na wygrywanie - analizowała podopieczna Aleksandra Wierietielnego.

Czuje zimno

Kowalczyk była wyraźnie rozczarowana i trudno jej się dziwić.



- Czuję w tej chwili zimno i to, że zaraz muszę iść do trenera i spojrzeć mu w oczy. Później pewnie będę czuła więcej - oceniła.



To był jej drugi start w koreańskich igrzyskach. W pierwszym - w biegu łączonym (7,5 km techniką klasyczną + 7,5 km techniką dowolną) zajęła 17. miejsce. Kolejnym będzie sprint drużynowy techniką dowolną w parze z Sylwią Jaśkowiec. Trzy lata temu w Falun stanęły na najniższym stopniu podium mistrzostw świata. Teraz jednak na taki wynik nie mają praktycznie szans. Po wielu problemach zdrowotnych Jaśkowiec z pełnym obciążeniem trenuje dopiero od grudnia.



Po złoty medal sięgnęła we wtorek Szwedka Stina Nilsson. Druga była Norweżka Maiken Caspersen Falla, a trzecia występująca pod flagą olimpijską Rosjanka Julia Biełorukowa.



W kwalifikacjach odpadły dwie inne polskie biegaczki. Jaśkowiec zajęła 37. miejsce, a Ewelina Marcisz 38.

Sprint kobiet (technika klasyczna) Miejsce Zawodnik Kraj Wynik 1. Stina Nilsson 3.03,84 2. Maiken Caspersen Falla strata 3,03 3. Julia Bełorukowa strata 3,37 ... 22. Justyna Kowalczyk odpadła w ćwierćfinale 37. Sylwia Jaśkowiec odpadła w eliminacjach 38. Ewelina Marcisz odpadła w eliminacjach