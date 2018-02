Niechciane srebro. Zdjęła medal, teraz przeprasza





Jeszcze nigdy olimpijskie srebro nie miało tak gorzkiego smaku. Smucą się kanadyjskie hokeistki, które po kilkunastu latach panowania na igrzyskach, oddały złoto w ręce Amerykanek. Doszło do tego, że po finałowej porażce jedna z załamanych Kanadyjek nie miała zamiaru paradować ze srebrnym krążkiem na szyi. Jocelyne Larocque potem za swoje zachowanie przeprosiła.

O złoto, w obecności 4,5 tysiąca kibiców, walczyły dwie bezsprzecznie najlepsze kobiece drużyny w historii. Po trzech tercjach było 2:2, rozstrzygnięcia nie przyniosła też dogrywka. O wygranej Amerykanek zadecydowała dopiero szósta seria rzutów karnych.

"Agonia i ekstaza"

Porażka okazała się ciosem. Kanadyjki musiała zaboleć także ceremonia wręczenia medali. Z przegraną trudno było się pogodzić Jocelyne Larocque, która zdjęła swój srebrny medal, tak szybko jak go jej założono.

Krótko po wydarzeniach, kanadyjska zawodniczka zdecydowała się przeprosić za swoje zachowanie. Równie emocjonalnie podeszła do przeprosin. W oświadczeniu przyznała, że jest dumna z faktu bycia w kanadyjskim zespole, który zdobywał nie raz już złoto na olimpiadzie.

Sensacja w turnieju hokeja. Finał bez olimpijskiego dominatora Broniący... czytaj dalej » - Zrozumcie, że to był moment, który chciałabym cofnąć - powiedziała Larocque dziennikowi "The Guardian". "Na poważnie podchodzę do sprawy bycia wzorem dla młodych dziewczyn i reprezentacji swojego kraju. Moje działania nie określają wartości panujących w zespole, a także w mojej rodzinie i życiu. Szczerze przepraszam - przyznała.

Melody Davidson, trenerka kanadyjskiego zespołu przekazała, że rozmawiała z Larocque, która nie chciała okazywać braku szacunku. - Pokazała skruchę i w pełni bierze odpowiedzialność za swoje czyny - powiedziała Davidson. - Emocje na igrzyskach biorą górę - dodała.

Korea podwójnie pechowa

Kanadyjki opuściły olimpijski tron po szesnastu latach. Wcześniej tylko raz, w 1998 roku w Nagano, turniej wygrały Amerykanki, pokonując właśnie ekipę Klonowego Liścia.

Turniej w Pjogngczangu jest dla Kanady koszmarem. Już wiadomo, że skończą go bez złota, bo dzień po finale pań, w piątek, walkę o finał przegrali panowie, którzy okazali się gorsi o Niemców. O brąz Kanadyjczycy zagrają z Czechami.

Medalistki olimpijskich turniejów hokeistów:

1998, Nagano: USA, Kanada, Finlandia

2002, Salt Lake City: Kanada, USA, Szwecja

2006, Turyn: Kanada, Szwecja, USA

2010, Vancouver: Kanada, USA, Finlandia

2014, Soczi: Kanada, USA, Szwajcaria

2018, Pjongczang: USA, Kanada, Finlandia

