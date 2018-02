Sensacja na stoku, zdecydowało 0,01 sekundy. "Myślałam, że to pomyłka"





Tego w Pjongczangu nikt się nie spodziewał. Po złoto w alpejskim supergigancie zjechała Ester Ledecka. Czeszka, której największym sukcesem na nartach było miejsce w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Bardziej znana dotychczas była z wyczynów na desce.

Wszyscy mieli prawo przecierać oczy ze zdumienia. Na liście faworytek widniała Lindsey Vonn, także zastęp Austriaczek i Włoszek. Tymczasem to Ledecka zagrała konkurencji na nosie. O zaledwie 0,01 s wyprzedziła austriacką mistrzynię olimpijską z Soczi w supergigancie Annę Veith, która cztery lata temu startowała pod panieńskim nazwiskiem Fenninger.

Pod koniec swojego przejazdu błąd popełniła Vonn. Słynnej Amerykance musiało wystarczyć szóste miejsce, które zajęła ex aequo z Włoszką Federicą Brignone.

Źródło: PAP/EPA Rozczarowana Vonn



- Kiedy na mecie zobaczyłam rezultat, pomyślałam, że to pomyłka i zaraz zostanie mi dodane kilka sekund - mówiła później sensacyjna mistrzyni na konferencji prasowej.

W goglach, bez makijażu

Na spotkanie z dziennikarzami Ledecka przyszła z narciarskimi goglami na twarzy. - Nie spodziewałam się, że tu będę i nie mam makijażu - tłumaczyła najzupełniej poważnie.





Zlatá Ester Ledecká na tiskovce odpovídá na dotaz: Proč si nesundáte brýle? "Na rozdíl od ostatních holek jsem na tohle nebyla připravená, takže jsem si ráno neudělala make-up." :-) :-) Potlesk, zvláště od novinářek. pic.twitter.com/I2WsZoKkEU — ASC Dukla (@ASCDukla) 17 lutego 2018





Po 22-letniej Czeszce spodziewano się medalu, ale w snowboardzie, bo ona Pjongczangu startować będzie jeszcze na desce. To snowboardowa mistrzyni świata w slalomie równoległym (Kreischberg 2015) i slalomie gigancie równoległym (Sierra Nevada 2017).



- Od początku spotykałam się z opiniami, że jeśli chcę osiągnąć wielki sukces, to nie mogę łączyć tych sportów. Od kiedy skończyłam czternaście lat trenerzy powtarzali mi: musisz wybrać specjalizację, bo inaczej bla, bla, bla. Uświadamiałam ich, że to nie wchodzi w grę i jeśli to komuś nie odpowiada, to poszukam innego trenera - przyznała Ester.

Źródło: PAP/EPA Tak pędzi po złoto Ester Ledecka



Dziś na pewno nie żałuje, że postawiła na swoim. Na nartach już wygrała. Snowboardowy slalom gigant równoległy na igrzyskach zaplanowano na 24 lutego.



W sobotę w supergigancie brała udział także nasza Maryna Gąsienica-Daniel. Do zwyciężczyni straciła 2,10 s i zajęła 26. miejsce.

Supergigant (K) Miejsce Zawodnik Kraj Wynik 1. Ester Ledecka 1.21,11 2. Anna Veith 1.21,12 3. Tina Weirather 1.21,22 ... 26. Maryna Gąsienica-Daniel 1.23,21