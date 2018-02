Polak na 30. miejscu. "Przerosłem samego siebie"





Najlepszym nie zagroził, ale Kamil Bury był bardzo zadowolony ze swojego występu w narciarskim sprincie. - Tym wynikiem przerosłem samego siebie - cieszył się z 30. miejsca Polak.

Szybszy o 0,02 sekundy. Wyrwał srebro ostatnim ślizgiem Niezwykle zacięty... czytaj dalej » Bury to olimpijski debiutant. O tym, że pojedzie do Pjongczangu, dowiedział się w ostatniej chwili, dzięki przyznaniu dodatkowego miejsca. Pojechał i wypadł nadspodziewanie dobrze. We wtorek mistrz Polski w sprincie stylem klasycznym przebrnął eliminacje.



W ćwierćfinale było już gorzej. W swoim biegu Kamil wyraźnie odstawał od reszty, zajął ostatnie miejsce, a ostatecznie sklasyfikowano go na 30. pozycji.

Kowalczyk pochwaliła

Narciarz z Istebnej z olimpijskiego debiutu i tak jest zadowolony. - Przerosłem samego siebie tym wynikiem. Myślę, że niejedną osobę zaskoczyłem, niejedną ucieszyłem. Na więcej zabrakło mi sił. Na pewno chciałem udowodnić, że nie przyjechałem tu po nic, tylko walczyć z najlepszymi. To niesamowite przeżycie, szczególnie dla debiutanta - cieszył się na koniec.



22-latek ma za sobą dopiero dwa starty w Pucharze Świata, w sprintach techniką dowolną. Rok temu w estońskiej miejscowości Otepaeae zajął 69. miejsce, a w grudniu w Davos 76. "Klasyk" jest jego mocniejszą stroną.



Kiedy wchodził do strefy mieszanej, na pytania dziennikarzy odpowiadała Justyna Kowalczyk. - Przyszła nowa gwiazda biegów narciarskich - przedstawiła młodszego kolegę dwukrotna mistrzyni olimpijska.

Źródło: PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/EAST NEWS Kamil Bury niespodziewanie przebrnął eliminacje



Zwyciężył Johannes Hoesflot Klaebo. Norweg, który od początku sezonu Pucharu Świata dominował, powetował sobie niepowodzenie w biegu łączonym. W niedzielę zajął 11. miejsce, nie dając rady... koalicji kolegów z kadry, którzy od początku współpracowali, aby zgubić słynącego ze świetnych finiszów rodaka.



We wtorek 21-latek wygrał wyraźnie. Drugi był Włoch Federico Pellegrino, a trzeci występujący pod olimpijską flagą Rosjanin Aleksander Bołszunow.



W eliminacjach odpadł drugi z Polaków Maciej Staręga. Został sklasyfikowany na 39. pozycji.

Sprint mężczyzn (technika klasyczna) Miejsce Zawodnik Kraj Wynik 1. Johannes Hoesflot Klaebo 3.05,75 2. Federico Pellegrino strata 1,34 3. Aleksander Bołszunow strata 1,36 ... 30. Kamil Bury odpadł w ćwierćfinale 39. Maciej Staręga odpadł w eliminacjach