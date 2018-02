Dwa medale Polaków. "Ocena jest pozytywna"





Prezes Polskiego Związku Narciarskiego jest zadowolony z występu swoich podopiecznych w Pjongczangu. - Zaplanowane nadzieje na medal były w skokach narciarskich i to się udało. Gdyby nie wyjątkowy pech w konkursie na obiekcie normalnym, byłby jeszcze jeden krążek - przyznał Apoloniusz Tajner.

Na koreańskie igrzyska Polski Związek Narciarski wysłał 25 z 62 reprezentantów, w tym skoczków, którzy jako jedyni zdobyli medale. Złoto na dużym obiekcie wywalczył Kamil Stoch. W konkursie drużynowym polska drużyna była trzecia. Kowalczyk nie wie, co dalej. "Ciężko dziś było jak jasna cholera" Justyna Kowalczyk... czytaj dalej »

- Ogólnie ocena jest pozytywna. Zaplanowane nadzieje na medal były w skokach narciarskich i to się udało. Gdyby nie wyjątkowy pech w konkursie na obiekcie normalnym, byłby jeszcze jeden krążek. Kamilowi Stochowi do brązowego medalu zabrakło zaledwie cztery dziesiąte punktów, a trzeba też pamiętać, że po pierwszej serii liderem był Stefan Hula, któremu później wiatr wyjątkowo nie sprzyjał - ocenił Tajner.

Nowa umowa czeka

Po powrocie do kraju Prezes Polskiego Związku zamierza przedłużyć kontrakt z trenerem skoczków Stefanem Horngacherem. Obecna umowa Austriaka wygasa z końcem sezonu.



- Odbyłem tutaj rozmowę ze Stefanem i dyrektorem Adamem Małyszem. Była ona długa i bardzo dobra. Złożyłem mu oczywiście propozycję kontynuacji. Praktycznie wszystko sobie omówiliśmy, a do tematu wrócimy po kończących sezon zawodach w Planicy. Stefan wraca teraz do domu, gdzie chce wszystko omówić z rodziną - wyjaśnił prezes.



I dodał: - Praktycznie nie rozmawialiśmy o wynagrodzeniu. Stefan uznał, że w tej kwestii na pewno się dogadamy i temat poszedł na bok. Przyznał też, że rozmawiał z prezesem austriackiej federacji Peterem Schroecksnadelem, ale do żadnych ustaleń nie doszło. To na czym mu najbardziej zależy to kwestie z zakresu zaplecza kadry, metodologii treningu, technologii, które umożliwiłyby dalszy rozwój grupy. O szczegółach nie chcę jednak mówić.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Stoch zdobył złoto na dużej skoczni

Rewolucja w biegach

Tajner skomentował 14. miejsce Justyny Kowalczyk w biegu na 30 kilometrów. Wybitna biegaczka w poprzednich startach w Pjongczangu zajmowała dalekie miejsca od podium, choć na trzech poprzednich igrzyskach zdobywała przynajmniej jeden medal.



- Oczywiście tliła się we mnie nadzieja na lepszy wynik, ale już po wcześniejszych startach tutaj było widać, że czegoś jej brakuje. Nie chcę się wdawać z Justyną w dyskusje, jednak moim zdaniem taki rezultat jest po prostu efektem wyeksploatowania organizmu. Rozmawiałem regularnie z trenerem Aleksandrem Wierietielnym i on już ten problem sygnalizował - przyznał prezes Polskiego Związku Narciarskiego.



Co w takim razie czeka polskie biegi? - Perspektywiczni są bracia Bury, Dominik i Kamil. Tu zebrali doświadczenie, a za cztery lata na igrzyskach w Pekinie mogą walczyć o znacznie wyższe cele. Do tego dojdzie doświadczony Maciek Staręga, który łamiąc kości dłoni w grudniu mocno sobie utrudnił rywalizację tutaj. Widzę również konieczność podzielenia kadry na kobiecą i męską. Prawdopodobnie trener Janusz Krężelok pozostanie z chłopcami, a kto obejmie dziewczyny, w tym momencie jeszcze nie wiem - zakończył Tajner.

Klasyfikacja medalowa Poz. Kraj Złoto Srebro Brąz Razem 1. Norwegia 14 14 11 39 2. Niemcy 14 10 7 31 3. Kanada 11 8 10 29 4. USA 9 8 6 23 5. Holandia 8 6 6 20 6. Szwecja 7 6 1 14 7. Korea Południowa 5 8 4 17 8. Szwajcaria 5 6 4 15 9. Francja 5 4 6 15 10. Austria 5 3 6 14 11. Japonia 4 5 4 13 12. Włochy 3 2 5 10 13. Olimpijczycy z Rosji 2 6 9 17 14. Czechy 2 2 3 7 15. Białoruś 2 1 - 3 16. Chiny 1 6 2 9 17. Słowacja 1 2 - 3 18. Finlandia 1 1 4 6 19. Wielka Brytania 1 - 4 5 20. Polska 1 - 1 2 21. Węgry 1 - - 1 21. Ukraina 1 - - 1 23. Australia - 2 1 3 24. Słowenia - 1 1 2 25. Belgia - 1 - 1 26. Hiszpania - - 2 2 26. Nowa Zelandia - - 2 2 28. Kazachstan - - 1 1 28. Łotwa - - 1 1 28. Liechtenstein - - 1 1