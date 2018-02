Skoczkowie w areszcie domowym. No, prawie

Niemal areszt domowy, wyjątkowa ostrożność w kwestiach higieny i żywienia - to reżim, jakiemu w Pjongczangu poddani się polscy skoczkowie narciarscy. I żaden się nie skarży, co to, to nie. - Doskonale wiemy, po co przyjechaliśmy – mówią jak jeden mąż.

- Liczy się tylko walka o olimpijskie medale. Nic innego nie ma tutaj znaczenia – oświadczył Kamil Stoch.

We wtorek panowie po raz pierwszy od sobotniego konkursu opuścili wioskę olimpijską na ok. 30-minutowe spotkanie z dziennikarzami. - Nawet jeśli któremuś z nas pojawił się w głowie pomysł wyjścia, to i tak na pewno nie odważył się zapytać o to trenera. Każdy z nas zna odpowiedź. Nie przyjechaliśmy tu na wycieczkę - podkreślił Maciej Kot.

W sobotę medalu nie zdobyli. Przed nimi jeszcze konkurs na skoczni dużej i rywalizacja w drużynówce.

Oby to poświęcenie dało rezultaty. Oby.