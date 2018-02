Odlotowe dzieciaki dały pierwsze medale od 26 lat. "Nie wiem, co tu się stało"





Mają dopiero po 16 lat, a już wywalczyli medale olimpijskie. Wykonujący podniebne ewolucje Zoi Sadowski-Synnott (na snowboardzie) i Nico Porteous (na nartach) od czwartku są bohaterami całej Nowej Zelandii. Ten wyspiarski kraj czekał na medal zimowych igrzysk aż 26 lat.

Nowa Zelandia świętuje. W przeszłości sportowcy z tego kraju wywalczyli tylko jeden krążek zimowych igrzysk. W 1992 roku w Albertville na drugim stopniu podium w slalomie stanęła narciarka alpejska Annelise Coberger. W czwartek w ciągu zaledwie dwóch godzin wywalczyli dwa brązy.

Źródło: EPA / FORUM Nico Porteous nie może uwierzyć w swoje szczęście

"Nie stanąłem nawet na podium"

Tłumy na lotnisku. Skoczkowie wylądowali Najcenniejszy... czytaj dalej » W całej historii wyjątkowy jest też fakt, że na podium stanęli tam młodzi ludzie. W konkurencji halfpipe w narciarstwie dowolnym trzecie miejsce zajął Porteous. W czwartek skończył 16 lat i 91 dni. Tym samym stał się najmłodszym nowozelandzkim medalistą igrzysk w historii. Jego medal dla wszystkich obserwatorów był wielką niespodzianką. Na podium stanął koło zawodników, którzy jeszcze niedawno byli jego idolami. Wyprzedzili go tylko faworyzowani Amerykanie David Wise i Alex Ferreira.



- Nie wiem, co tu się stało - mówił po swoim świetnym przejeździe młokos. - Nigdy wcześniej nie stałem nawet na podium w tak poważnych zawodach. Zaryzykowałem i starałem się zrobić wszystko, co w mojej mocy. Wyszły mi najlepsze przejazdy w życiu. Bawiłem się tym występem i sędziowie go docenili. To było szalone - triumfował Porteous.

Źródło: EPA Zoi Sadowski-Synnott (z lewej) triumfuje

Była już mistrzynią świata

Pięknie walczyły, nawet prowadziły. Szkoda ostatniego strzelania Długo liczyły się... czytaj dalej » Dwie godziny wcześniej również brązowy medal - w snowboardowej konkurencji big air - zdobyła starsza o kilka miesięcy od niego Zoi Sadowski-Synnott. Uśmiechnięta nastolatka także nie mogła uwierzyć w swoje szczęście.

Zoi na snowboardzie jeździ od dziewiątego roku życia. Jej medal nie był tak zaskakujący, jak młodszego kolegi z reprezentacji Nowej Zelandii. Zoi już w marcu 2016 roku na mistrzostwach świata była czwarta w big air i triumfowała w konkurencji slopestyle. Wówczas została najmłodszą snowboardową złotą medalistką w historii. Teraz zrobiła sobie piękny prezent na urodziny. W przyszłym tygodniu skończy 17 lat.



Najmłodsi nowozelandzcy medaliści igrzysk:



1. Nico Porteous (halfpipe) - 16 lat, 91 dni - brąz 2018

2. Zoi Sadowski- Synnott (snowboard) - 16 lat, 353 dni - brąz 2018

3. Danyon Loader (pływanie) - 17 lat, 100 dni - srebro 1992

4. Terina Te Tamaki (rugby/siódemki) - 19 lat, 79 dni - srebro 2016

5. Lydia Ko (golf) - 19 lat, 118 dni - srebro 2016