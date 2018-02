Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

19.02.2018 | Rosjanin podejrzany o doping. Jest medalistą w...

To, że jakikolwiek rosyjski zawodnik dopuszczony do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, zastosuje doping, akurat tym razem wydawało się niemożliwe. Ale to, że na dopingu zostanie złapany zawodnik curlingu, to już trochę kuriozalne. Brązowy medalista igrzysk w Pjongczangu Aleksander Kruszelnicki, który razem z Anastazją Bryzałową zdobyli trzecie miejsce, miał zażyć meldonium, czyli od kilku lat zakazany lek, za którego stosowanie zdyskwalifikowano nie tak dawno słynną Marię Sharapową. Materiał "Fakty z Zagranicy" TVN24 BiS.

