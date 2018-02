Ojciec Stocha po konkursie: ta sytuacja była aż niesmaczna





W Zębie, skąd pochodzi Kamil Stoch, olimpijski konkurs na skoczni normalnej oglądali wszyscy. W Pjongczangu wiało, że hej, zawody ciągnęły się i ciągnęły. I - niestety - polscy skoczkowie zakończyli je poza podium. - Potwierdziło się, że to sport nieprzewidywalny, z przykrością to stwierdzam - wyznał na antenie TVN24 pan Bronisław Stoch, ojciec Kamila.

Polacy prowadzili, a zostali z niczym Miało być... czytaj dalej » Jego syn po pierwszej serii był drugi. W finałowej spadł na czwartą pozycję. Prowadzący Stefan Hula wylądował na miejscu piątym.

Złoto dla Niemca Andreasa Wellingera.

Każde miejsc bierzemy z pokorą i radością

- Naszym chłopcom nie powiało, zwłaszcza Dawidowi Kubackiemu, strasznie mi żal tego chłopaka - mówił Stoch senior. - Szkoda też Stefana. Miał tak dużą przewagę, że nie wiem, jakie zastosowano przeliczniki. Może ten, że dwa plus dwa równa się pięć.



Zwycięskiego Wellingera pochwalił. - Skakał świetnie - ocenił wyczyn Niemca.



Czterokrotny mistrz olimpijski Simon Ammann przez wiatr musiał schodzić z belki aż cztery razy. - Ta sytuacja była aż dramatyczna, niesmaczna, trudno było wytrzymać to napięcie i te niesprawiedliwości dotykające niektórych zawodników. - stwierdził Bronisław Stoch.

Kamil Stoch na czwartym miejscu



Jak ocenia miejsce syna? - Kiedyś bralibyśmy je w ciemno, piąte Stefana też, ale po sukcesach i fantastycznym sezonie niektórym czegoś pewnie brakuje. My każde miejsc bierzemy z pokorą i radością - zapewnił.



Co dalej w czekającym zawodników drugim konkursie indywidualnym i drużynówce? - Nie spekuluję, nie przepowiadam, bo w skokach to głupota. Obserwujmy z nadzieją, że warunki będą stabilne, a chłopcy w dyspozycji dnia. Będzie dobrze - oświadczył Stoch senior.

Konkurs, skocznia normalna Miejsce Zawodnik Kraj Odległość Wynik 1. Andreas Wellinger 104,5 m i 113,5 m 259,3 2. Johann Andre Forfang 106 m i 109,5 m 250,9 3. Robert Johansson 100,5 m i 113,5 m 249,7 4. Kamil Stoch 106,5 m i 105,5 m 249,3 5. Stefan Hula 111 m i 105,5 m 248,8 ... 19. Maciej Kot 99 m i 102 m 217 35. Dawid Kubacki 88 m 92

Klasyfikacja medalowa Poz. Kraj Złoto Srebro Brąz Razem 1. Niemcy 2 - - 2 2. Holandia 1 2 1 4 3. Korea Południowa 1 - - 1 3. Szwecja 1 - - 1 5. Norwegia - 3 1 4 6. Czechy - - 1 1 6. Finlandia - - 1 1 6. Olimpijczycy z Rosji - - 1 1