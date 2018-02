Trzy złota mu wystarczą. Więcej nie pobiegnie





Geniusz nart Johannes Hoesflot Klaebo uznał, że jest spełniony i zrezygnował z sobotniego biegu na 50 kilometrów. Norweg w Pjongczangu zdobył już trzy złote medale.

- Tak postanowił i nie ma szans go przekonać. Johannes uznał, że musi być przygotowany psychicznie na sto procent. Teraz to on czuje się spełniony. Wróci do domu i przygotuje się do reszty sezonu - wyjaśnił trener Norwegów Tor Arne Hetland.



21-letni Klaebo w debiucie olimpijskim zdominował trasy w Pjongczangu. Rządził w sprincie indywidualnym, później drużynowym, a także z kolegami ze sztafety 4x10 kilometrów. To najmłodszy mistrz olimpijski w biegach narciarskich.

Kryształowa Kula zarezerwowana

Klaebo jest rewelacją sezonu. Od 24 listopada do 17 grudnia był najszybszy w siedmiu biegach, w styczniu dołożył kolejne dwa zwycięstwa i dwa drugie miejsca.

Pewnie zmierza po Kryształową Kulę.

Źródło: EPA/FILIP SINGER Klaebo przyjmuje gratulacje. To częsty obrazek w Pjongczangu