Łyżwiarki wiedzą, jak nie pokazać za dużo. "Jestem pozaklejana"





Okazuje się, że łyżwiarki figurowe stosują specjalne taśmy i kleje, aby upewnić się, że ich kostiumy pozostaną na miejscu do końca występów. O szczególnych środkach ostrożności tancerek na lodzie jest głośno od poniedziałku. Nikt nie chce przyciągnąć uwagi, jak nieumyślnie uczyniła to Francuzka Gabriella Papadakis, gdy spod jej kusej sukienki wyłoniła się obnażona pierś.

- Ja używam specjalnego kleju, aby być pewną, że sukienka jest przytwierdzona do skóry i nie stanie się nic nieprzewidywalnego - przyznała rosyjska zawodniczka Tiffani Zagorska. - Dlatego na szczęście nie miałam żadnych problemów. Zamierzam się tego trzymać i być pewna, że wszystko jest dobrze przyklejone - dodała łyżwiarka.

Taśmy i agrafki

Także brytyjska tancerka na lodzie Penny Coomes używa specjalnej taśmy do ciała i agrafek. Dzięki nim jej kolorowe kostiumy pozostają na miejscu.



- Ja jestem pozaklejana. Zawsze robię to z sukienką. To tylko kwestia ostrożności. Nikt nie chce, by coś się stało - przyznała Brytyjka, nawiązując do mało komfortowej sytuacji, w jakiej znalazła się Papadakis.

Źródło: EPA Penny Coomes uważa, że jest dobrze zabezpieczona



Skąpy strój, pierś na wierzchu. "Mogłam się tylko modlić" Niby drobiazg –... czytaj dalej » Francuzka na igrzyskach w Pjongczangu występowała w parze z Guillaume'em Cizeronem. Po poniedziałkowym występie była podłamana i mimo że zajmowała drugie miejsce, swój występ określiła jako "największy koszmar". Jadąc po lodzie, w pewnym momencie zorientowała się, że ma obnażoną pierś. To zdarzenie bardzo ją rozproszyło. Potrafiła jednak z partnerem stawić czoła przeciwnościom losu.



- To niesamowite, że mimo takiego nieszczęścia zdołali zakończyć występ i znaleźć się na drugim miejscu. To absolutnie niewiarygodne - podsumował były dwukrotny olimpijczyk w łyżwiarstwie Johnny Weir.

Szczęśliwe zakończenie

Przed wtorkowym występem w programie dowolnym Papadakis zapowiedziała, że zabezpieczy się znacznie lepiej. - Upewniliśmy się, że tym razem wszystko będzie dobrze - zdradziła przed startem.



I faktycznie, tym razem wszystko świetnie się udało. Francuska para bez dodatkowych i niepotrzebnych emocji sięgnęła po srebrne medale olimpijskie, przegrywając tylko z rewelacyjnymi Tessą Virtue i Scottem Moirem z Kanady.

Polska para Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew zajęli 14. miejsce.

Źródło: EPA Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron wywalczyli srebro

Łyżwiarstwo - pary taneczne Miejsce Zawodnik Kraj Wynik 1. Tessa Virtue, Scott Moir 206,07 2. Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron 205,28 3. Maia Shibutani, Alex Shibutani 192,59 ... 17. Natalia Kaliszek, Maksym Spodyriew 161,35