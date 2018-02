Horngacher: musimy zaakceptować pecha





Źródło: TVN 24 Polscy skoczkowie nie mogli być zadowoleni z wyników na średniej skoczni w Pjongczangu

Trener polskich skoczków narciarskich Stefan Horngacher nie rozpacza, że jego podopiecznym nie udało się w sobotę wywalczyć medalu na średniej skoczni w Pjongczangu. - Nie jestem zawiedziony. Dla mnie najważniejsze jest to, że mieliśmy szansę na zwycięstwo, na dwa medale, a może nawet na trzy. Po prostu nie dopisało nam szczęście - podkreślił austriacki szkoleniowiec.

Sobotni konkurs trwał niemal trzy godziny, został rozegrany w bardzo trudnych, wprost anormalnych - ze względu na silny i zmienny wiatr - warunkach. Po pierwszej serii sensacyjnym liderem był Stefan Hula, a drugie miejsce zajmował Kamil Stoch. Ostatecznie jednak 31-latek zajął piątą lokatę, a podwójny mistrz olimpijski z Soczi - czwartą. Stochowi do podium zabrakło tylko 0,4 pkt.



- Nie jestem zawiedziony - od takich słów zaczął niedzielne spotkanie z dziennikarzami Horngacher. - Wynik nie był dla nas bardzo dobry, ale skoki w wykonaniu zawodników tak. Widziałem to, czego oczekiwałem. Druga seria rzeczywiście była trochę dziwna z powodu wiatru, może nie do końca sprawiedliwa. Dla mnie najważniejsze jest to, że mieliśmy szansę na zwycięstwo, na dwa medale, a może nawet na trzy. Po prostu nie dopisało nam szczęście - podkreślił Austriak.

Oczekiwał podium

Małysz nadal w szoku. "Nie wiem, dlaczego nie przerwano konkursu" Adam Małysz nadal... czytaj dalej » Kiedy ostatni skok w zawodach oddał Hula, wydawało się, że sięgnął po medal. Aparatura wskazała jednak, że miał bardzo korzystne warunki i odjęto mu 18,2 pkt - najwięcej ze skaczących w końcówce zawodników.



- Spodziewałem się, że nie wygrał, ale miejsca na podium oczekiwałem. Wtedy zobaczyłem dziwnie wysoką liczbę punktów odjętych za wiatr. Nie wiem z czego wziął się ten wynik - przyznał szkoleniowiec.

Nieosiągalna odległość Stocha

Stoch natomiast miał zdecydowanie najsłabsze warunki.



- Drugi skok Kamila był najlepszym, jaki tutaj oddał. Odległość, jaką musiał uzyskać, by wygrać z tej belki startowej była jednak nieosiągalna. Oczywiście wciąż może skakać lepiej. Jego prędkość najazdowa jest mniejsza od rywali, ale już nie na tyle dużo, aby stanowiło to problem. Na dużej skoczni powinno mu być łatwiej. Ma ona profil podobny do tej w Garmisch-Partenkirchen, a tam Polacy zawsze notowali dobre wyniki - zwrócił uwagę Austriak.

Stefan Horngacher i Adam Małysz

Dawida Kubackiego wyjątkowy pech dotknął już w pierwszej serii. Trzeci zawodnik kwalifikacji uzyskał tylko 88 m i zajął 35. miejsce.



- To nie jego wina - przyznał Horngacher. - Oddał naprawdę dobry skok, po prostu nie miał szans w tych warunkach. Był zdecydowanie najbardziej rozczarowany ze wszystkich zawodników. Rozmawiałem z zespołem po konkursie. Zapewniłem ich, że jestem bardzo zadowolony z tego co pokazali i że po prostu musimy zaakceptować, że czasem dotknie nas pech. Oczywiście na pewno zaliczyli nieprzespaną noc, ale czwarte i piąte miejsce również należy rozpatrywać jako sukces. Myślę, że z czasem to do nich dotrze - dodał.

Odpowiedzialność sędziów

Spokój Stocha. "Świat się nie skończył" Kamil Stoch... czytaj dalej » Zmagania zakończyły się po północy czasu miejscowego i trudno nie było się zastanawiać nad sensem ich przeprowadzania. W końcówce trybuny świeciły już pustkami, a zmarzniętych kibiców zastąpiły służby sprzątające. Trener na ten temat nie chciał jednak wiele mówić.



- Odwoływanie zawodów nie leży w moich kompetencjach. Jedyne co mogę powiedzieć, to że kiedy Simon Ammann pięć razy zdejmowany był z belki, powinna była nastąpić przerwa i spotkanie sędziów. Trenerzy nie rozmawiali między sobą o przerywaniu zawodów. Myślę, że wywieranie presji na sędziów nie byłoby w dobrym guście. To ich odpowiedzialność - zaznaczył.



- Szczerze mówiąc nie jestem fanem kończenia zawodów po pierwszej serii. Każdy powinienem mieć możliwość oddać dwa skoki, bo m.in. wyrównuje to szanse w przypadku zmiennych warunków - zakończył Horngacher.



W niedzielę zawodnicy mieli wolne. Kolejne dwa dni upłyną im na zajęciach siłowych, a na dużej skoczni pojawią się w środę, na kiedy zaplanowano sesję treningową. Konkurs indywidualny odbędzie się 17 lutego, a drużynowy dwa dni później.