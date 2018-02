Hula nie jest rozczarowany. "Tak policzyło i co zrobisz?"





Stefan Hula rok temu nie przyciągał uwagi mediów, a w trakcie próby przedolimpijskiej w Pjongczangu upadł. Teraz był blisko podium igrzysk, a na pytanie, czy wierzył w to, że jego sytuacja może się tam odmienić, odparł: Tak. Po to przecież ciężko trenuję.

Ojciec Stocha po konkursie: ta sytuacja była aż niesmaczna W Zębie, skąd... czytaj dalej » Hula ma już 31 lat, a poprzedni sezon Pucharu Świata zakończył na 32. miejscu. Znalazł się w kadrze na ubiegłoroczne mistrzostwa świata w Lahti, jego starty w Finlandii zostały jednak ograniczone do serii treningowych.



12 miesięcy później był liderem po pierwszej serii olimpijskiego konkursu na obiekcie normalnym. Ostatecznie zajął w nim piąte miejsce.



I nie jest tym zdziwiony.

Zaważyły detale

- W zeszłym roku, kiedy tu upadłem, powiedziałem sobie, że wrócę i będzie dobrze. Wierzyłem w to i pracowałem, by dać z siebie to, co najlepsze - podkreślił.



Choć podium było tak blisko, nie czuje złości, że ostatecznie na nim nie stanął.



- Nie jestem ani zły, ani rozczarowany. Po prostu to przetrawię. To jest dla mnie naprawdę bardzo dobry czas. Ten wynik pokazuje, że jestem w bardzo dobrej dyspozycji. Detale zaważyły, że tak się to skończyło - ocenił.



- Było blisko, ale co zrobić? Piąte miejsce i tak jest wspaniałe. Jest dla mnie wielkim sukcesem. Była szansa na więcej, ale akceptuję to, co ostatecznie mam. Będę walczył dalej - dodał.

Źródło: PAP/EPA Stefan Hula po pierwszym skoku

Siedział sobie w ciepełku

Od początku przeprowadzenie sobotnich zawodów mocno utrudniał wiatr. Prowadzący po pierwszej serii Hula nie myślał jednak o tym, że konkurs może zostać przerwany, a za końcowe uznane wyniki z półmetka.



- Nie myślałem o tym. Starałem się wtedy zachować spokój. Siedziałem sobie w ciepełku, więc nie było źle - przyznał.



Hula w drugiej próbie nie skoczył tak dobrze, ale wydawało się, że i tak stanie na podium. Było inaczej, według aparatury miał bardzo korzystne warunki i odjęto mu aż 18,2 punktów za wiatr.



- Przyznaję, że nie czułem, aby wiało aż tak mocno. Tak policzyło i co zrobisz? Można gdybać, ale po co? Ja jestem z siebie zadowolony - podsumował.

Konkurs, skocznia normalna Miejsce Zawodnik Kraj Odległość Wynik 1. Andreas Wellinger 104,5 m i 113,5 m 259,3 2. Johann Andre Forfang 106 m i 109,5 m 250,9 3. Robert Johansson 100,5 m i 113,5 m 249,7 4. Kamil Stoch 106,5 m i 105,5 m 249,3 5. Stefan Hula 111 m i 105,5 m 248,8 ... 19. Maciej Kot 99 m i 102 m 217 35. Dawid Kubacki 88 m 92

Klasyfikacja medalowa Poz. Kraj Złoto Srebro Brąz Razem 1. Niemcy 2 - - 2 2. Holandia 1 2 1 4 3. Korea Południowa 1 - - 1 3. Szwecja 1 - - 1 5. Norwegia - 3 1 4 6. Czechy - - 1 1 6. Finlandia - - 1 1 6. Olimpijczycy z Rosji - - 1 1