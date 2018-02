"Dzisiaj piwo, jutro złoto". Mistrz dostał zgodę od trenera





Ze łzami i niedowierzaniem w oczach przyjął Andreas Wellinger wiadomość, że został w Pjongczangu mistrzem olimpijskim w skokach narciarskich na normalnym obiekcie. - Teraz potrzebuję piwa - oświadczył na konferencji prasowej z uśmiechem na twarzy.

Spokój Stocha. "Świat się nie skończył" Kamil Stoch... czytaj dalej » Po pierwszej serii Niemiec był piąty. Prowadził Stefan Hula. Miejscami zamienili się w drugiej, Kamil Stoch zakończył rywalizację na pozycji czwartej. Konkurs - przerywany przez wiatr - trwał prawie trzy godziny i zakończył się po północy miejscowego czasu.

Czas na świętowanie

- Drugi skok to był kosmos. To, że tak to się skończy, nigdy bym sobie nie wymarzył. Były ekstremalnie trudne warunki i trzeba było mieć trochę szczęścia, by oddać dwa dobre skoki. To po prostu niesamowite, że mogę stanąć na samej górze podium - oznajmił 22-letni Wellinger, który w tym sezonie błysnął już w Turnieju Czterech Skoczni, zajmując drugie miejsce za Stochem.



Dekoracja medalowa zaplanowana jest dopiero na niedzielę, a Niemiec zapowiedział, że teraz czas na świętowanie. Do kolejnego konkursu skoczkowie mają tydzień.

Źródło: PAP/EPA Łzy mistrza



- Dzisiaj cieszę się na piwo, a jutro na medal - stwierdził zwycięzca. Zgodę na to dostał już od trenera Wernera Schustera.



W pierwszych wywiadach po zdobyciu złota Wellinger nie był w stanie ukryć łez. - Wiedziałem, że jeśli zrobię wszystko poprawnie, będę mógł walczyć z najlepszymi, ale że to się tak skończy... Nadal właściwie nie wiem, co mam powiedzieć i myśleć - przyznał.



To jego drugie olimpijskie złoto. Pierwsze wywalczył wraz z drużyną cztery lata wcześniej w Soczi.

Konkurs, skocznia normalna Miejsce Zawodnik Kraj Odległość Wynik 1. Andreas Wellinger 104,5 m i 113,5 m 259,3 2. Johann Andre Forfang 106 m i 109,5 m 250,9 3. Robert Johansson 100,5 m i 113,5 m 249,7 4. Kamil Stoch 106,5 m i 105,5 m 249,3 5. Stefan Hula 111 m i 105,5 m 248,8 ... 19. Maciej Kot 99 m i 102 m 217 35. Dawid Kubacki 88 m 92