Pół godziny do ceremonii. To dobry czas, by przypomnieć w skrócie, jak wyglądało to cztery lata temu.



4 years ago the #Sochi2014 Winter Olympics came to an end. This is the @PyeongChang2018 presentation from 2014. In about an hour the #PyeongChang2018#OpeningCeremony will come to life. Good luck to all the athletes and thank you for <3 the Games. We <3 you. pic.twitter.com/MCSyVq2Hg8 — Olympics (@Olympics) February 9, 2018