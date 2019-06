Przytulał, dawał wsparcie na paradzie równości. Napisał apel do rodziców osób LGBTQ

Foto: Facebook/Howie Dittman Video: Reuters

Nie chciały się całować, zostały pobite

09.06 | Otoczyli nas i zaczęli zmuszać do tego byśmy się całowały. Następne co pamiętam, to Chris, która na środku autobusu szarpie się z nimi - napisała na Facebooku Melania Geymonat. Pod koniec maja ona i jej partnerka padły ofiarą homofobicznego ataku w londyńskim autobusie miejskim. - Nikt kto kocha, nie powinien być zmuszony, by się z tym ukrywać - oświadczyła w reakcji na zajście premier Theresa May.

»