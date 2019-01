Pismo z zakładu karnego do policji w sprawie Stefana W.





Foto: tvn24 Pismo z zakładu karnego do policji w sprawie Stefana W.

Służba Więzienna Zakład Karny Gdańsk-Przeróbka

80-703 Gdańsk

Gdańsk, dn. 07 grudnia 2018 r.

Komisariat III Policji w Gdańsku

Wydział Operacyjno Rozpoznawczy

Zespół do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji

Ul. Biała 1a 80-435 Gdańsk

W odpowiedzi na pismo telefonogram nr 1074/2018 r. data wpływu do tut. ZK 30.11.2018 r. informuję, że w dniu 01.12.2018 wychowawca dyżurny przeprowadził ze skazanym (dane usunięte przez redakcję) Stefan s. (dane usunięte przez redakcję) na rozmowę wychowawczą, w związku iż 08.12.2018 r. skazany kończy odbywać karę pozbawienia wolności.

Zapytany o wskazanie miejsca zamieszkania po opuszczeniu ZK powiedział, że nie wie gdzie się uda. Ma braci, którzy mieszkają (dane usunięte przez redakcję), ale twierdzi, że tam nie pojedzie (dane usunięte przez redakcję) – w trakcie odbywania kary był odwiedzany przez rodzeństwo i matkę.

Poinformowano skazanego, że administracja ZK może pomóc mu w uzyskaniu miejsca w noclegowni dla osób bezdomnych, odmówił, twierdząc, że sobie poradzi. W rozmowie skazany nie sprecyzował konkretnie co dokładnie ma na myśli mówiąc, że sobie poradzi. Nie podaje w rozmowie co ma zamiar robić po zwolnieniu z ZK, „to moja sprawa”. Poproszony o napisanie - przelanie na papier swoich planów na przyszłość odmówił, twierdząc, że nie wie co ma napisać, bo nie wie co będzie robił. Z rozmów z osadzonymi z celi mieszkalnej wynika, że skazany faktycznie nie chce nic powiedzieć na temat swoich planów na przyszłość – mówi coś o „wakacjach”, że „zrobi sobie wakacje”. Wypowiadał się negatywnie na temat f-szy z AŚ Gdańsk i Policji.

W dniu 03.12.2018r. skazany wezwany na rozmowę stwierdził, że wyjeżdża z województwa pomorskiego bo tutaj rządzi „Platforma”. Po opuszczeniu zakładu karnego zamierza udać się na lotnisko, a gdyby nie udało mu się kupić biletu na samolot, to uda się na dworzec PKP i wyjedzie do innego województwa, gdzie rządzi PiS, bo jest zwolennikiem PiS-u, cyt. słowa skarżonego „chciałbym, by Jarosław Kaczyński został dyktatorem”. Zamierza być bezdomnym, mieszkać po ośrodkach dla bezdomnych i jeździć pociągami po kraju. Do województwa pomorskiego nie będzie przyjeżdżać, bo to „siedlisko Platformy”. W depozycie tut. ZK nie posiada atrapy broni.

W dniu 03.12.2018 r. został również poddany konsultacji psychologicznej. Przeprowadzono rozmowę psychokorekcyjną ukierunkowaną na wzbudzenie krytycyzmu odnośnie swojego zachowania jak i popełnionego przestępstwa. Karę pozbawienia wolności skazany (dane usunięte przez redakcję) Stefan (dane usunięte przez redakcję) kończy odbywać dnia 08.12.2018r. godz. 12:30.

Dyrektor Zakładu Karnego Gdańsk-Przeróbka

ppłk Wojciech Lenz