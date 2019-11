Porozumienie Jarosława Gowina chciało pokazać, że ma tożsamość i to, że ma silne karty w ręku. To pokazali - mówił europoseł PiS Ryszard Czarnecki w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Komentował w ten sposób decyzję Prawa i Sprawiedliwości o wycofaniu - wobec braku poparcia ze strony Porozumienia - projektu zakładającego zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS. Pytany, czy Jarosława Gowina spotka zemsta za sprzeciwienie się projektowi PiS, powiedział, że "pan prezes Kaczyński nie zna słowa zemsta".

We wtorek poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała w imieniu wnioskodawców wycofał z Sejmu projekt PiS, zakładający zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS. Brak poparcia dla projektu zadeklarowali nie tylko przedstawiciele opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej, ale także koalicjant PiS ze Zjednoczonej Prawicy - Porozumienie Jarosława Gowina.

Czarnecki: czasem lepiej zrobić krok w tył, żeby w przyszłości zrobić dwa do przodu

Europoseł PiS Ryszard Czarnecki tłumaczył w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "polityka to sztuka realizowania rzeczy możliwych w danym miejscu i czasie". - To nie było możliwe do realizacji w tym momencie. Jedziemy dalej - mówił.

Rozmowy Kaczyńskiego, Ziobry i Gowina. Porozumienie "niedługo będzie" Wtorkowe... czytaj dalej » Jego zdaniem prezes PiS Jarosław Kaczyński jest "człowiekiem nieustraszonym" i "nie ma mowy, żeby się przestraszył" i z tego powodu zdecydował o wycofaniu projektu.

- Ustaliliśmy, że będzie lepiej - też dla spójności obozu rządzącego - żeby w tej sprawie zrobić krok do tyłu po to, by w przyszłości zrobić dwa kroki do przodu - mówił.

W jego ocenie "czasem warto ustąpić, żeby zyskać rzeczy ważniejsze w przyszłości".

"Prezes Kaczyński nie zna słowa zemsta"

Czarnecki komentował w kontekście politycznym stanowisko partii Gowina w sprawie złożonego wcześniej przez PiS projektu 30-krotności składek na ZUS.

- Formacja Jarosława Gowina, która nazywa się Porozumienie - aczkolwiek tutaj słowo "nieporozumienie" ciśnie się na usta - chciała pokazać że ma tożsamość i to, że ma silne karty w ręku. To pokazała - wskazywał. Zaznaczył jednak, że "Gowin jako polityk doświadczony wie, że częste odwoływanie się do tego scenariusza byłoby dla niego zgubne".

Morawiecki: będziemy kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości. Co jeszcze obiecał? - Lepsze państwo... czytaj dalej »

Dopytywany, czy Gowina spotka zemsta ze strony PiS za sprzeciwienie się projektowi znoszącemu tak zwaną 30-krotność, Czarnecki powiedział: - Pan prezes Kaczyński nie zna słowa "zemsta". Dla niego to słowo ze słownika wyrazów obcych.

Wykluczył możliwość opuszczenia przez Porozumienia i Solidarną Polskę Zjednoczonej Prawicy. - Takie rozstanie to "mission impossible" - stwierdził Czarnecki, choć przyznał zarazem, że nie ma "rzeczy bezalternatywnych".

"To będzie trudniejsza kadencja dla PiS"

Czarnecki oceniał również nową kadencję parlamentu. Przyznał, że "będzie trudniejsza dla PiS". - Może nie w wymiarze międzynarodowym, bo uważam, że relacje z Unią Europejską będą lepsze niż dotychczas - zaznaczył.

Podkreślił jednak, że "w wymiarze gospodarczym będzie trudniejsza, z racji okoliczności zewnętrznych".

- Spowolnienie gospodarcze - my sobie z tym radzimy doskonale, nasi sąsiedzi, bliżsi, dalsi - mniej, ale Polska nie jest samotną wyspą. Z tym też się będziemy musieli zmierzyć - powiedział. Dodał, że kolejna kadencja rządów PiS będzie trudniejsza też "w wymiarze wewnątrzpolitycznym".

"Rządowy okręt jest w rękach dobrego kapitana"

Czarnecki komentował również wtorkowe expose premiera Mateusza Morawieckiego.

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego We wtorek... czytaj dalej » - Mam poczucie, że ten rządowy okręt jest w rękach dobrego kapitana - powiedział europoseł.

Przekonywał, że "polski rząd dotychczas dobrze sobie radził ze spowolnieniem" gospodarczym. - To nie jest tak, że to spowolnienie będzie jutro. Ono już jest w Europie. Polski rząd przekazał dużo środków obywatelom, którzy mogli zwiększyć konsumpcję wewnętrzną, dać zarobić polskim firmom i dzięki temu podatki do budżetu były większe. Dzięki temu my się dobrze broniliśmy przed tym spowolnieniem - przekonywał gość "Rozmowy Piaseckiego".

W jego ocenie "polski rząd potrafi wspierać przedsiębiorców i tworzyć im dobre boisko do gry, wykorzystać tę dobrą falę".

Czarnecki przyznał, że w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości dała się odczuć koniunktura, ale zaznaczył, że z dobrych warunków "trzeba też umieć korzystać". - Wskaźniki makroekonomiczne są świetne na tle innych krajów. Koniunktura była nie tylko w Polsce - dodał.

Wyrok TSUE "nie spełnił oczekiwań opozycji"

Czarnecki odnosił się też do wtorkowego wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał orzekł, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

Zdaniem europosła PiS ten wyrok "nie spełnił oczekiwań opozycji". - Opozycja uznała, że trybunał w Luksemburgu ukrzyżuje polski rząd. Nic takiego się nie stało. Uważam, że ta decyzja jest dosyć dla rządu korzystna - ocenił gość TVN24.

- Nie sądzę, żeby Sąd Najwyższy blokował reformę, zamianę wymiaru niesprawiedliwości na wymiar sprawiedliwości - dodał europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Oglądaj Wideo: tvn24 Czarnecki o wyroku TSUE: nie spełnił oczekiwań opozycji