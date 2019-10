PiS chce przeliczenia głosów w dwóch okręgach do Senatu. Wniosek do Sądu Najwyższego

Prawo i Sprawiedliwość złożyło wnioski do Sądu Najwyższego o ponowne przeliczenie głosów w dwóch okręgach w wyborach do Senatu. Informację potwierdził zespół prasowy SN. Sąd Najwyższy rozpatrzy wniesione protesty w składzie trzech sędziów nowo utworzonej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

PiS złożyło wnioski do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych. Chodzi o ponowne przeliczenie głosów w dwóch okręgach w wyborach do Senatu: nr 75 (Katowice) i nr 100 (Koszalin).

"Niewłaściwe zakwalifikowanie głosów jako nieważne"

Kaczyński: chcemy, by Senat stał się miejscem, gdzie wojna w polityce będzie ograniczona W Senacie jest... czytaj dalej » Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN powiedział, że w ramach protestów wnioskodawca złożył wnioski o oględziny kart wyborczych na rozprawie, porównanie kart wyborczych z protokołami poszczególnych komisji wyborczych, ponowne przeliczenie głosów na rozprawie oraz o umożliwienie wnioskodawcy wypowiedzenia się na rozprawie, w szczególności, co do kart do głosowania, które zostały zakwalifikowane jako głosy nieważne.

Michałowski poinformował, że w obu protestach podniesiono ten sam zarzut naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego (art. 227) polegający na niewłaściwym zakwalifikowaniu głosów jako nieważne, podczas gdy głosy te powinny zostać uznane za ważne.

W okręgu senackim nr 100 różnica wyniosła 320 głosów przy ponad 136 tysięcy oddanych głosów, a w okręgu nr 75 różnica między kandydatami wyniosła 2349 głosów na ponad 129 tysięcy oddanych głosów.

- Pełnomocnik Wyborczy zwrócił też uwagę na liczbę głosów nieważnych w obu okręgach. I tak w okręgu nr 100 głosów nieważnych było 3 344, a w okręgu nr 75 liczba głosów nieważnych wyniosła 3 749 - zaznaczył Michałowski.

W Katowicach 50,93 proc. - 49,07 proc. głosów

"Kłusownicy z PiS-u mogą sobie ząbki ostrzyć, ale przyjdzie im co najwyżej przełykać żabę" Żaden z nowo... czytaj dalej » W okręgu nr 75 do Senatu wybrana została wiceprezeska partii Wiosna Gabriela Morawska-Stanecka (KW SLD). Poparło ją 50,93 procent głosujących.

Jej kontrkandydat, senator kończącej się kadencji Czesław Ryszka (PiS) otrzymał poparcie 49,07 procent wyborców.

Na Gabrielę Morawską-Stanecką głosowały 64 172 osoby, a na Czesława Ryszkę 61 823 wyborców.

W Koszalinie 33,67 proc. - 33,43 proc. - 32,90 proc. głosów

W okręgu nr 100 senacki mandat zdobył poseł PO Stanisław Gawłowski, startujący z własnego komitetu. W okręgu obejmującym powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki i Koszalin, Gawłowski zdobył 44 956 głosów i uzyskał poparcie na poziomie 33,67 procent.

O mandat senacki w okręgu nr 100 z Gawłowskim rywalizowało dwóch kandydatów. Krzysztof Nieckarz z PiS uzyskał 44 636 głosów (33,43 procent). Drugim kontrkandydatem Gawłowskiego był lekarz Krzysztof Berezowski. Na niego zagłosowało 43 933 wyborców (32,90 procent).

Sprawy rozpatrywane w nowo powołanej izbie

Sąd Najwyższy rozpatruje wniesione protesty w składzie trzech sędziów nowo utworzonej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, w postępowaniu nieprocesowym i wydaje opinię w formie postanowienia w sprawie protestu.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów - na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW oraz opinii ws. protestów - Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyborów. Rozstrzygnięcie ma formę uchwały podjętej w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów.

"To oznaczyłoby, że skończyła się demokracja"

Do wniosków złożonych przez PiS do Sądu Najwyższego odnieśli się w Sejmie posłowie Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk i Marcin Kierwiński.

"Każda próba korupcji politycznej ze strony PiS będzie ujawniana i piętnowana" Przewodniczący... czytaj dalej » - Wiemy, po co była reforma w Sądzie Najwyższym. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sprawa w szczegółach, ale wiemy, że Sąd Najwyższy miał być zmieniony właśnie po to, żeby protesty wyborcze czy sprawy dotyczące wyborów mogły być decydowane czy ogniskowane w Sądzie Najwyższym zmienionym przez PiS - zauważył Tomczyk.



- Jeżeli by się okazało, że PiS przy pomocy Sądu Najwyższego czy izby, którą sam zmienił, próbuje zmienić wynik wyborów w Polsce, to znaczyłoby, że w Polsce skończyła się demokracja i rządy prawa i znaczyłoby, że PiS za nic ma wynik wyborczy - podkreślił poseł.

Dodał, że przypomina sobie podobne sytuacje w Europie i "wtedy na ulicę wychodziło kilka milionów ludzi i zawsze władza przegrywała". - Są takie chwile, że władza nie chce poddać się woli obywateli, ale to zawsze dla władzy kończy się bardzo źle - podkreślił.



Marcin Kierwiński zauważył, że dotychczasowe doświadczenia pozwalają wysnuć tezę, iż prawa matematyki w przypadku PiS także mogą być zakwestionowane.

Oglądaj Wideo: tvn24 PiS wnioskuje do SN w sprawie wyborów do Senatu. Tomczyk: wiemy po co była reforma w Sądzie Najwyższym

"PiS nie może się pogodzić z wynikiem wyborów"

Poseł PO-KO Michał Szczerba, komentując tę sprawę, w rozmowie z TVN24 powiedział, że "PiS walczy o większość, używając izby spraw publicznych, którą samo umeblowało (przez) neo-KRS, której członkowie zostali wybrani nieprawidłowo".

"Nie spełnia wymogów niezawisłości". Rzecznik TSUE o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Rzecznik... czytaj dalej » - Jeżeli 19 listopada zapadnie wyrok Trybunału Sprawiedliwości (Unii Europejskiej) mówiący o tym, że KRS została powołana w sposób niewłaściwy, to oznacza również, że izba, która miałaby się zajmować protestami wyborczymi również nie ma umocowania - tłumaczył.

Szczerba nawiązał do czerwcowej opinii rzecznika generalnego TSUE, według której nowo utworzona Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem Unii Europejskiej.

Wiceszef Platformy Tomasz Siemoniak wyraził nadzieję, że protesty zostaną rzetelnie rozpatrzone przez Sąd Najwyższy.

- Politycznie PiS nie może się pogodzić z wynikiem wyborów do Senatu, czemu wielokrotnie politycy PiS dawali wyraz - powiedział Siemoniak. Jak ocenił, znamienne jest to, że autorzy skargi podają w wątpliwość rzetelność działania obwodowych komisji wyborczych, komisji okręgowych oraz Państwowej Komisji Wyborczej, a także wszystkich nowych procedur, wprowadzonych w związku z liczeniem głosów.

- Każdy ma prawo do protestu wyborczego, to nie jest samo w sobie żadnym nadużyciem - przyznał.

"Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało złamać kręgosłup demokracji"

W Sejmie na konferencji do sprawy odnieśli się politycy Lewicy - Krzysztof Gawkowski oraz Gabriela Morawska-Stanecka, nowo wybrana senator z okręgu zgłoszonego we wniosku PiS.

- Jesteśmy świadkami bezprecedensowego wydarzenia, które ma zmienić wynik demokratycznych wyborów. Ma rozstrzygnąć wybory na rzecz partii rządzącej nieuczciwymi metodami, które nie mają nic wspólnego z demokracją - mówił Gawkowski.

Prawo i Sprawiedliwość traci Senat Wyniki wyborów do... czytaj dalej » Jak zaznaczył, "Prawo i Sprawiedliwość składając wnioski chce doprowadzić do sytuacji, w której w Senacie będzie miało większość, bo jak się okazuje, nie udała im się metoda kłusownictwa, przejmowania senatorów".

- Zrobimy wszystko, żeby uczestniczyć w tym procederze, który Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna, wyślemy swoich obserwatorów, jeżeli będzie trzeba. Zliczymy każdy pojedynczy głos. Będziemy też apelować do opinii publicznej, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało złamać kręgosłup demokracji - oświadczył.

Senator elekt Gabriela Morawska-Stanecka powiedziała, że jest spokojna o wynik wyborów. - Jako demokratyczna opozycja wygraliśmy wybory w Senacie i nic nie może tego zmienić. Będziemy się trzymać razem, będziemy jednością i w końcu wygramy - mówiła.

Senat dla opozycji

Przewaga opozycji w Senacie jest niewielka i niepewna. Toczy się zakulisowa gra Bitwa o Senat... czytaj dalej » W Senacie komitety wyborcze opozycyjne wobec PiS zdobyły 48 mandatów, a kolejne trzy zdobyli kandydaci niezależni deklarujący dystans do PiS-u: Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska).

W sumie daje to 51 mandatów, a więc minimalną większość.

PiS uzyskało w Senacie 48 mandatów. W izbie tejzasiądzie także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi), którą część komentatorów widzi bliżej środowiska politycznego Zjednoczonej Prawicy.

Sama Staroń wydała we wtorek oświadczenie, w którym wskazała, że nie będzie wiązała się z żadną ze stron, a wspierała uchwalanie prawa pomagającego obywatelom.

Pierwsze obrady Senatu X kadencji ma poprowadzić marszałek senior, senator Barbara Borys-Damięcka.