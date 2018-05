Pirat usłyszał zarzuty. Za zachowanie na drodze i... nękanie byłej żony





»

Łącznie sześć zarzutów usłyszał kierowca BMW, który pędził przez obszar zabudowany prawie 160 kilometrów na godzinę, a następnie uciekł policjantom. Jednak trzy z nich w ogóle nie dotyczą zdarzeń drogowych. Kiedy była żona poszukiwanego mężczyzny zobaczyła w mediach jego zdjęcie, postanowiła zgłosić policji, że ten miał grozić jej śmiercią.

W czwartek 3 maja patrol oławskiej drogówki chciał zatrzymać kierowcę pędzącego przez miejscowość Stanowice z prędkością 158 kilometrów na godzinę. Jednak 43-latek siedzący za kierownicą BMW X5 nie miał zamiaru poddać się kontroli. Uciekł mundurowym.

Niedługo po tym policja zabezpieczyła samochód, ale jego właściciel nadal był poszukiwany. A był dobrze znany ze swoich wcześniejszych drogowych wybryków.

- 43-letni mieszkaniec Sobociska ma na swoim koncie kilkanaście wykroczeń drogowych, głównie znaczne przekraczanie prędkości w terenie zabudowanym. Mężczyzna jest również sprawcą wielu kolizji drogowych, a jego brawurowa i nieodpowiedzialna jazda stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego - przekazywała Alicja Jędo z oławskiej policji.

Pokazali, jak wygląda i jak uciekał. Zgłosił się na policję Policja szukała... czytaj dalej » Dlatego funkcjonariusze wystąpili do prokuratury o zgodę na opublikowanie wizerunku pirata drogowego. Pokazali też jego zachowanie na drodze nagrane przez wideorejestrator.

Zarzuty dla pirata

Długo nie trzeba było czekać. W sobotę po południu mężczyzna sam zgłosił się na policję. Ale jak się dowiadujemy w prokuraturze, nie tylko on.

Renata Procyk-Jończyk, Prokurator Rejonowy w Oławie przyznaje, że po opublikowaniu w mediach wizerunku Roberta B., na policję przyszła jego była żona. Wyznała, że - jeszcze wtedy poszukiwany - mężczyzna ją nękał i groził jej śmiercią. W związku z tym 43-latek ma większe kłopoty niż mógł początkowo przypuszczać.

Robertowi B. przedstawiono łącznie sześć zarzutów. Pierwszy to niezatrzymanie się do kontroli, dwa kolejne dotyczą "zmuszenia funkcjonariusza policji do zaniechania prawnej czynności służbowej". Te zarzuty odnoszą się tylko do zachowania na drodze. Dwa kolejne to kierowanie gróźb wobec swojej byłej żony, a także jej nękanie. Ostatnim zarzutem jest posiadanie 30 sztuk nabojów do pistoletu.

- Prokurator zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej, poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju - wymienia prokurator Procyk-Jończyk.

W związku z tym ostatnim mężczyźnie zabrano paszport, natomiast za jego "wyczyny" na drodze, zatrzymano mu również prawo jazdy.

Mężczyzna łamał przepisy pędząc przez Stanowice:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl