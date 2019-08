Będzie zażalenie na decyzję o braku aresztu dla Kamila Durczoka. Sprawę przejął nowy prokurator

- Zagroził bezpieczeństwu wielu osób, grozi mu surowa kara - argumentują prokuratorzy z Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie), którzy domagają się aresztowania znanego dziennikarza. W poniedziałek nie zgodził się na to piotrkowski sąd rejonowy, więc śledczy wyślą zażalenie. Prokuratura ustala między innymi z jaką prędkością jechał dziennikarz i ile pojazdów minął na autostradzie, zanim rozbił swoje auto. Sprawę przejęła piotrkowska prokuratura okręgowa. Dlaczego? - nie wyjaśnia.

Kamilowi Durczokowi (zgodził się na publikację personaliów i wizerunku) grozi do 12 lat więzienia. Jest podejrzany o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Do pierwszego przestępstwa (za które grozi do dwóch lat pozbawienia wolności) dziennikarz się przyznał, do drugiego - zagrożonego surowszą karą - nie.

W poniedziałek sąd nie zgodził się z prokuratorami, którzy żądali dla dziennikarza najsurowszego ze środków zapobiegawczych - tymczasowego aresztowania. Sędzia ocenił, że nie ma dużego prawdopodobieństwa, że Durczok faktycznie doprowadził do zagrożenia wystąpienia katastrofy w ruchu lądowym. A skoro tak, to nie ma podstaw do aresztowania, bo surowa kara nie jest pewna.

Nowy prokurator

Prokuratura jednak przekonuje, że zarzuty przedstawione Durczokowi nie były na wyrost. Dlatego też śledczy z Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim przygotowują zażalenie na decyzję sądu. W czwartek przejęli oni sprawę od prokuratury niższego szczebla.

- Taką decyzję podjął zastępca prokuratora okręgowego - ucina w rozmowie z tvn24.pl Witold Błaszczyk, rzecznik piotrkowskiej prokuratury. Nie tłumaczy, jakie powody za nią stoją.

W związku z przejęciem śledztwa obecnie prowadzi je inny prokurator-referent. Musiał on zapoznać się ze zgromadzonym dotąd materiałem dowodowym. Uważa on - podobnie jak poprzednik - że podejrzany powinien trafić do aresztu.

- Stosowny dokument wpłynie do sądu w wymaganym terminie. Na to, żeby zażalenie wpłynęło do biura podawczego sądu mamy czas do najbliższego poniedziałku - zapowiada Witold Błaszczyk.

Dwa argumenty

Prokuratura uważa, że Kamil Durczok zagroził bezpieczeństwu wielu osób, bo mając w organizmie blisko 2,6 promila alkoholu jechał po autostradzie, na której był duży ruch.

- Wystąpiliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby poznać dane dotyczące natężenia ruchu na autostradzie A1, po której poruszał się podejrzany. Na tej podstawie będziemy udowadniać, że zagrożenie dotyczyło co najmniej dziesięciu osób, bo tylko to uprawnia nas do przedstawienia surowszego z zarzutów - mówi Błaszczyk.

Drugim argumentem, który zdaniem śledczych świadczy o konieczności przedstawienia zarzutu sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, jest zachowanie Kamila Durczoka chwilę przed tym, jak jego samochód zatrzymał się na A1.

- Po wjechaniu na słupki oddzielające kierunki ruchu, kontynuował jazdę. Pojazd stanął dopiero wtedy, kiedy dalsza jazda nie była możliwa, bo wystrzeliły poduszki powietrzne - mówi prokurator.

"Nie ma podstaw do aresztu"

Jednym z dwóch obrońców Kamila Durczoka jest mec. Michał Zacharski. Mówi on w rozmowie z tvn24.pl, że - jego zdaniem - zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala na przedstawienie tego poważniejszego zarzutu.

I - w jego ocenie - nie ma żadnych podstaw do tego, żeby Durczok trafił do aresztu.

- Mój klient przyznał się do prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Złożył obszerne wyjaśnienia i wyraził wolę współpracy - podkreśla.

W piątek, podczas rozmowy z tvn24.pl, mecenas stwierdził, że na tym etapie nie ma nic nic więcej do dodania.

Badają kolejne wątki

Tuż po kolizji, do której doszło tydzień temu, od dziennikarza została pobrana krew do dalszych badań.

- Na tej podstawie przeprowadzane są badania, dzięki którym dowiemy się, czy podejrzany był pod wpływem innych niż alkohol substancji psychoaktywnych, takich jak narkotyki - mówi prokurator Błaszczyk.

Wyniki te mają być znane za kilkanaście dni. Śledczy podkreślają, że ewentualne stwierdzenie obecności narkotyków we krwi Durczoka nie będzie miało wpływu na przedstawione mu zarzuty.

- Może mieć to jednak kluczowe znaczenie w perspektywie procesu. Sąd może surowiej potraktować kierowcę, który nie tylko był nietrzeźwy, ale również był pod wpływem innych substancji - dodaje prokurator.

"Dużo za szybko"

Prokuratura na tym etapie śledztwa nie chce odnosić się do treści wyjaśnień Kamila Durczoka. Nie chce też informować oficjalnie, skąd jechał dziennikarz i jaką trasę pokonał do momentu zdarzenia.

- Na tym etapie jeszcze nie ustaliliśmy, z jaką prędkością jechał podejrzany. Będziemy to ustalać na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. Świadkowie jednak jasno wskazywali, że mężczyzna poruszał się dużo szybciej, niż dozwolone w miejscu zdarzenia 70 km/h - mówi Witold Błaszczyk.

Śledczy - na podstawie doniesień medialnych - badają też, czy z dziennikarzem mogła jechać inna osoba.

- Żaden ze świadków zdarzenia nie zeznał jednak, żeby po zatrzymaniu się pojazdu podejrzanego wysiadała z niego jakakolwiek osoba inna, niż kierowca - informuje prokurator.

Śledczy jednak sprawdzają, czy na wcześniejszym etapie podróży ktoś faktycznie mógł być w samochodzie razem z dziennikarzem.

- Jeżeli faktycznie tak było, to najpewniej i tak nie będzie to miało wpływu na zakres zarzutów - podkreśla rzecznik piotrkowskiej prokuratury okręgowej.

Oglądaj Wideo: Google Earth Do wypadku doszło na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim

Dziennikarz przeprasza

Po tym, jak sąd nie zgodził się na aresztowanie Kamila Durczoka, dziennikarz wygłosił krótkie oświadczenie: "To są dla mnie bardzo trudne dni. Mam pełną świadomość tego, że to, co się wydarzyło jest karygodne. Ani przez moment nie zaprzeczałem faktom, które zgromadziła w tej sprawie policja i prokuratura" - mówił wówczas.

Durczok przeprosił wszystkich tych, którzy - jak mówił - w niego wierzyli i ufali mu - zarówno najbliższych, bo zostali narażeni na cierpienia, na które w najmniejszym stopniu nie zasłużyli, jak również jego widzów, internautów i czytelników.

Zaapelował przy tym, żeby w publikacjach prasowych na temat procesu przedstawiać jego pełne dane oraz prezentować wizerunek.

Kolizja na autostradzie

Do kolizji doszło w piątek, 26 lipca, około godziny 12:50 na remontowanym odcinku autostrady A1 w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego.

Bmw prowadzone przez 51-letniego dziennikarza jechało w kierunku Katowic. Pojazd uderzył w gumowe pachołki na zwężeniu drogi - jeden z nich uderzył auto nadjeżdżające z przeciwka. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Asp. Ilona Sidorko z piotrkowskiej policji informowała, że kierowca miał w momencie zatrzymania 2,5 promila alkoholu.

- Po zdarzeniu trafił do policyjnej izby zatrzymań - mówiła wówczas Sidorko.

Kamil Durczok karierę rozpoczął w Radiu Katowice. Od 1993 do 2006 roku pracował w Telewizji Polskiej, był między innymi jednym z prowadzących główne wydania "Wiadomości". Dziewięć kolejnych lat spędził w TVN - pełnił funkcję redaktora naczelnego "Faktów". Od 2016 roku współpracował z telewizją Polsat News, w której prowadził program publicystyczny. Ostatni raz na tej antenie pojawił się pod koniec 2017 roku. Dziennikarz do niedawna miał portal internetowy Silesion.pl, który w kwietniu tego roku zniknął z sieci.